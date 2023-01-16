https://ria.ru/20230116/sochi-1845264390.html

В Сочи назвали растение, которое может погибнуть из-за непогоды

В Сочи назвали растение, которое может погибнуть из-за непогоды - РИА Новости, 16.01.2023

В Сочи назвали растение, которое может погибнуть из-за непогоды

Теплая сочинская зима может спровоцировать ранее цветение магнолии, что опасно для растения, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:07

2023-01-16T19:07

2023-01-16T19:07

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СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Теплая сочинская зима может спровоцировать ранее цветение магнолии, что опасно для растения, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. Синоптики прогнозируют в Сочи потепление к 18 января до 15 градусов. Как рассказала Солтани, угрожающим фактором при этом выступают перепады температуры, когда плюс сменяется заморозками.Так, по словам ученого, нестабильность погоды уже оказала влияние на преждевременное цветение сирени слишком теплой осенью 2022 года. С наступлением холодов растения замерзали, поэтому предстоящей весной не стоит ожидать обилия этих цветов на курорте. То же касается и магнолий, добавила эксперт. "Мы наблюдали в прошлом году преждевременное распускание магнолии обнаженной, чьи лепестки пострадали от незначительных отрицательных температур, и цветение не было столь эффектным, как обычно", — рассказала Солтани, отметив, что подобное явление в Сочи может повториться в текущем году. Риск может возникнуть и для тех экзотов, которые опыляются насекомыми. "Есть риск отсутствия опыления, в результате могут не завязаться плоды", — заключила Солтани. Магнолия — экзотическое растение. В мире насчитывается 240 видов. Их родиной принято считать Америку и Восточную Азию. На территории Абхазии и Сочи было завезено сразу несколько видов растения.

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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