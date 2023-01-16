Рейтинг@Mail.ru
В Сочи назвали растение, которое может погибнуть из-за непогоды - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230116/sochi-1845264390.html
В Сочи назвали растение, которое может погибнуть из-за непогоды
В Сочи назвали растение, которое может погибнуть из-за непогоды - РИА Новости, 16.01.2023
В Сочи назвали растение, которое может погибнуть из-за непогоды
Теплая сочинская зима может спровоцировать ранее цветение магнолии, что опасно для растения, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:07
2023-01-16T19:07
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729220282_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_0cb58e76ed961b0dab8a52a456530f23.jpg
СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Теплая сочинская зима может спровоцировать ранее цветение магнолии, что опасно для растения, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. Синоптики прогнозируют в Сочи потепление к 18 января до 15 градусов. Как рассказала Солтани, угрожающим фактором при этом выступают перепады температуры, когда плюс сменяется заморозками.Так, по словам ученого, нестабильность погоды уже оказала влияние на преждевременное цветение сирени слишком теплой осенью 2022 года. С наступлением холодов растения замерзали, поэтому предстоящей весной не стоит ожидать обилия этих цветов на курорте. То же касается и магнолий, добавила эксперт. "Мы наблюдали в прошлом году преждевременное распускание магнолии обнаженной, чьи лепестки пострадали от незначительных отрицательных температур, и цветение не было столь эффектным, как обычно", — рассказала Солтани, отметив, что подобное явление в Сочи может повториться в текущем году. Риск может возникнуть и для тех экзотов, которые опыляются насекомыми. "Есть риск отсутствия опыления, в результате могут не завязаться плоды", — заключила Солтани. Магнолия — экзотическое растение. В мире насчитывается 240 видов. Их родиной принято считать Америку и Восточную Азию. На территории Абхазии и Сочи было завезено сразу несколько видов растения.
https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729220282_112:0:2708:1947_1920x0_80_0_0_c385e18891af66156fc688a41ef819de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи
19:07 16.01.2023
 
В Сочи назвали растение, которое может погибнуть из-за непогоды

Сочи рискует остаться без экзотических магнолий из-за перепадов температуры зимой

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкДевушка фотографирует цветение магнолии в парке "Краснодар"
Девушка фотографирует цветение магнолии в парке Краснодар - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Теплая сочинская зима может спровоцировать ранее цветение магнолии, что опасно для растения, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
Синоптики прогнозируют в Сочи потепление к 18 января до 15 градусов. Как рассказала Солтани, угрожающим фактором при этом выступают перепады температуры, когда плюс сменяется заморозками.
Так, по словам ученого, нестабильность погоды уже оказала влияние на преждевременное цветение сирени слишком теплой осенью 2022 года. С наступлением холодов растения замерзали, поэтому предстоящей весной не стоит ожидать обилия этих цветов на курорте. То же касается и магнолий, добавила эксперт.
"Мы наблюдали в прошлом году преждевременное распускание магнолии обнаженной, чьи лепестки пострадали от незначительных отрицательных температур, и цветение не было столь эффектным, как обычно", — рассказала Солтани, отметив, что подобное явление в Сочи может повториться в текущем году.
Риск может возникнуть и для тех экзотов, которые опыляются насекомыми. "Есть риск отсутствия опыления, в результате могут не завязаться плоды", — заключила Солтани.
Магнолия — экзотическое растение. В мире насчитывается 240 видов. Их родиной принято считать Америку и Восточную Азию. На территории Абхазии и Сочи было завезено сразу несколько видов растения.
Девушки с коктейлями на пляже - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 08:00Туризм
Море вместо снега: самые популярные пляжные направления зимы
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала