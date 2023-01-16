https://ria.ru/20230116/sochi-1845264268.html

В ресторанах Сочи гости предпочитают зарубежные вина отечественным

В ресторанах Сочи гости предпочитают зарубежные вина отечественным - РИА Новости, 16.01.2023

В ресторанах Сочи гости предпочитают зарубежные вина отечественным

Вино российского производства пользуется большим спросом в ресторанах Краснодарского края, но не в Сочи, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:40

2023-01-16T18:40

2023-01-16T18:40

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СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Вино российского производства пользуется большим спросом в ресторанах Краснодарского края, но не в Сочи, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) региона Нина Калинина. По ее данным, в сочинских заведениях общепита давно сформировался низкий интерес к кубанскому вину, там больше предпочитают продукцию зарубежных производителей. "Ассортимент местных напитков в меню ресторанов Анапы и Новороссийска составляет 80 процентов, в Сочи – всего десять процентов. Мы сейчас намерены провести встречу с производителями и дистрибьюторами, чтобы популяризировать вино на курортах, где спрос на произведенный в регионе напиток маленький", — рассказала эксперт. Она добавила, что на территории Краснодарского края есть вина, не уступающие импортным позициям. По мнению Калининой, это особенно необходимо в рамках импортозамещения, поэтому в скором времени меню сочинских ресторанов может пополниться коллекцией российских напитков. Будет уделено внимание и ценовой политике — она не должна быть завышенной, подчеркнула эксперт. Ранее сообщалось, что с алкогольного рынка России уходят крупнейшие зарубежные производители, цены на их продукцию растут. Наравне с этим, по словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, в 2022 году край вышел на исторический рекорд по сбору урожая — виноделы собрали 283 тысячи тонн фрукта, что увеличило объемы продукции на 17 процентов. Дополнительно в регионе открылись семь новых виноделен.

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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