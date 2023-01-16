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В ресторанах Сочи гости предпочитают зарубежные вина отечественным - РИА Новости, 16.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230116/sochi-1845264268.html
В ресторанах Сочи гости предпочитают зарубежные вина отечественным
В ресторанах Сочи гости предпочитают зарубежные вина отечественным - РИА Новости, 16.01.2023
В ресторанах Сочи гости предпочитают зарубежные вина отечественным
Вино российского производства пользуется большим спросом в ресторанах Краснодарского края, но не в Сочи, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:40
2023-01-16T18:40
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СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Вино российского производства пользуется большим спросом в ресторанах Краснодарского края, но не в Сочи, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) региона Нина Калинина. По ее данным, в сочинских заведениях общепита давно сформировался низкий интерес к кубанскому вину, там больше предпочитают продукцию зарубежных производителей. "Ассортимент местных напитков в меню ресторанов Анапы и Новороссийска составляет 80 процентов, в Сочи – всего десять процентов. Мы сейчас намерены провести встречу с производителями и дистрибьюторами, чтобы популяризировать вино на курортах, где спрос на произведенный в регионе напиток маленький", — рассказала эксперт. Она добавила, что на территории Краснодарского края есть вина, не уступающие импортным позициям. По мнению Калининой, это особенно необходимо в рамках импортозамещения, поэтому в скором времени меню сочинских ресторанов может пополниться коллекцией российских напитков. Будет уделено внимание и ценовой политике — она не должна быть завышенной, подчеркнула эксперт. Ранее сообщалось, что с алкогольного рынка России уходят крупнейшие зарубежные производители, цены на их продукцию растут. Наравне с этим, по словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, в 2022 году край вышел на исторический рекорд по сбору урожая — виноделы собрали 283 тысячи тонн фрукта, что увеличило объемы продукции на 17 процентов. Дополнительно в регионе открылись семь новых виноделен.
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, сочи, краснодар, вино
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Сочи, Краснодар, Вино
18:40 16.01.2023
 
В ресторанах Сочи гости предпочитают зарубежные вина отечественным

Рестораторы Краснодарского края фиксируют низкий спрос на отечественное вино в Сочи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкДегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае.
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Вино российского производства пользуется большим спросом в ресторанах Краснодарского края, но не в Сочи, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) региона Нина Калинина.
По ее данным, в сочинских заведениях общепита давно сформировался низкий интерес к кубанскому вину, там больше предпочитают продукцию зарубежных производителей.
"Ассортимент местных напитков в меню ресторанов Анапы и Новороссийска составляет 80 процентов, в Сочи – всего десять процентов. Мы сейчас намерены провести встречу с производителями и дистрибьюторами, чтобы популяризировать вино на курортах, где спрос на произведенный в регионе напиток маленький", — рассказала эксперт.
Она добавила, что на территории Краснодарского края есть вина, не уступающие импортным позициям. По мнению Калининой, это особенно необходимо в рамках импортозамещения, поэтому в скором времени меню сочинских ресторанов может пополниться коллекцией российских напитков. Будет уделено внимание и ценовой политике — она не должна быть завышенной, подчеркнула эксперт.
Ранее сообщалось, что с алкогольного рынка России уходят крупнейшие зарубежные производители, цены на их продукцию растут. Наравне с этим, по словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, в 2022 году край вышел на исторический рекорд по сбору урожая — виноделы собрали 283 тысячи тонн фрукта, что увеличило объемы продукции на 17 процентов. Дополнительно в регионе открылись семь новых виноделен.
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