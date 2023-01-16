В ресторанах Сочи гости предпочитают зарубежные вина отечественным
Рестораторы Краснодарского края фиксируют низкий спрос на отечественное вино в Сочи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкДегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае.
СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Вино российского производства пользуется большим спросом в ресторанах Краснодарского края, но не в Сочи, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) региона Нина Калинина.
По ее данным, в сочинских заведениях общепита давно сформировался низкий интерес к кубанскому вину, там больше предпочитают продукцию зарубежных производителей.
"Ассортимент местных напитков в меню ресторанов Анапы и Новороссийска составляет 80 процентов, в Сочи – всего десять процентов. Мы сейчас намерены провести встречу с производителями и дистрибьюторами, чтобы популяризировать вино на курортах, где спрос на произведенный в регионе напиток маленький", — рассказала эксперт.
Она добавила, что на территории Краснодарского края есть вина, не уступающие импортным позициям. По мнению Калининой, это особенно необходимо в рамках импортозамещения, поэтому в скором времени меню сочинских ресторанов может пополниться коллекцией российских напитков. Будет уделено внимание и ценовой политике — она не должна быть завышенной, подчеркнула эксперт.
Ранее сообщалось, что с алкогольного рынка России уходят крупнейшие зарубежные производители, цены на их продукцию растут. Наравне с этим, по словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, в 2022 году край вышел на исторический рекорд по сбору урожая — виноделы собрали 283 тысячи тонн фрукта, что увеличило объемы продукции на 17 процентов. Дополнительно в регионе открылись семь новых виноделен.