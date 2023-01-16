16:22 16.01.2023 (обновлено: 16:30 16.01.2023)
Прокурор попросил ужесточить наказание экс-схиигумену Сергию за экстремизм
Прокурор попросил добавить 3,5 года к сроку экс-схиигумену Сергию за экстремизм
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкЭкс-схиигумен Сергий (Николай Романов)
Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов). Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 7 колонии для уже осужденного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) по делу об экстремизме, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Бабиков.
"Для отца Сергия гособвинитель запросил по совокупности преступлений, с учетом приговора Измайловского суда, 7 лет колонии, для Всеволода Могучева – пять лет", - сказал адвокат.
16 августа 2022, 17:13РелигияБывший схиигумен Сергий не признал в суде вину в экстремизме
Процесс проходит в закрытом от публики и прессы режиме. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Дорджиева, 25 января суд заслушает последние слова фигурантов.
В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. В марте Мосгорсуд утвердил срок.
Романов и его помощник Всеволод Могучев, в канале которого в интернете, по версии следствия, выкладывались видеоролики, пропагандировавшие ненависть к иудеям и мусульманам, обвиняются в экстремизме. Могучев был арестован в Екатеринбурге, сейчас он находится в московском СИЗО.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
22 декабря 2022, 10:34Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года