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Прокурор попросил ужесточить наказание экс-схиигумену Сергию за экстремизм - РИА Новости, 16.01.2023
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Прокурор попросил ужесточить наказание экс-схиигумену Сергию за экстремизм
Прокурор попросил ужесточить наказание экс-схиигумену Сергию за экстремизм - РИА Новости, 16.01.2023
Прокурор попросил ужесточить наказание экс-схиигумену Сергию за экстремизм
Прокурор в прениях сторон запросил 7 колонии для уже осужденного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) по делу об экстремизме, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:22
2023-01-16T16:30
бывший схимонах сергий (николай романов)
москва
екатеринбург
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 7 колонии для уже осужденного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) по делу об экстремизме, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Бабиков."Для отца Сергия гособвинитель запросил по совокупности преступлений, с учетом приговора Измайловского суда, 7 лет колонии, для Всеволода Могучева – пять лет", - сказал адвокат.Процесс проходит в закрытом от публики и прессы режиме. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Дорджиева, 25 января суд заслушает последние слова фигурантов.В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. В марте Мосгорсуд утвердил срок. Романов и его помощник Всеволод Могучев, в канале которого в интернете, по версии следствия, выкладывались видеоролики, пропагандировавшие ненависть к иудеям и мусульманам, обвиняются в экстремизме. Могучев был арестован в Екатеринбурге, сейчас он находится в московском СИЗО.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
https://ria.ru/20220816/sergiy-1810059849.html
https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html
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бывший схимонах сергий (николай романов), москва, екатеринбург, общество
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), Москва, Екатеринбург, Общество
16:22 16.01.2023 (обновлено: 16:30 16.01.2023)
 
Прокурор попросил ужесточить наказание экс-схиигумену Сергию за экстремизм

Прокурор попросил добавить 3,5 года к сроку экс-схиигумену Сергию за экстремизм

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкЭкс-схиигумен Сергий (Николай Романов)
Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов). Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 7 колонии для уже осужденного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) по делу об экстремизме, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Бабиков.
"Для отца Сергия гособвинитель запросил по совокупности преступлений, с учетом приговора Измайловского суда, 7 лет колонии, для Всеволода Могучева – пять лет", - сказал адвокат.
Заседание суда по второму уголовному делу против экс-схиигумена Сергия - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа 2022, 17:13Религия
Бывший схиигумен Сергий не признал в суде вину в экстремизме
Процесс проходит в закрытом от публики и прессы режиме. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Дорджиева, 25 января суд заслушает последние слова фигурантов.
В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. В марте Мосгорсуд утвердил срок.
Романов и его помощник Всеволод Могучев, в канале которого в интернете, по версии следствия, выкладывались видеоролики, пропагандировавшие ненависть к иудеям и мусульманам, обвиняются в экстремизме. Могучев был арестован в Екатеринбурге, сейчас он находится в московском СИЗО.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 10:34
Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года
 
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)МоскваЕкатеринбургОбщество
 
 
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