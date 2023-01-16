https://ria.ru/20230116/sergiy-1845234994.html

Прокурор попросил ужесточить наказание экс-схиигумену Сергию за экстремизм

Прокурор попросил ужесточить наказание экс-схиигумену Сергию за экстремизм - РИА Новости, 16.01.2023

Прокурор попросил ужесточить наказание экс-схиигумену Сергию за экстремизм

Прокурор в прениях сторон запросил 7 колонии для уже осужденного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) по делу об экстремизме, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:22

2023-01-16T16:22

2023-01-16T16:30

бывший схимонах сергий (николай романов)

москва

екатеринбург

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 7 колонии для уже осужденного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) по делу об экстремизме, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Бабиков."Для отца Сергия гособвинитель запросил по совокупности преступлений, с учетом приговора Измайловского суда, 7 лет колонии, для Всеволода Могучева – пять лет", - сказал адвокат.Процесс проходит в закрытом от публики и прессы режиме. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Дорджиева, 25 января суд заслушает последние слова фигурантов.В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. В марте Мосгорсуд утвердил срок. Романов и его помощник Всеволод Могучев, в канале которого в интернете, по версии следствия, выкладывались видеоролики, пропагандировавшие ненависть к иудеям и мусульманам, обвиняются в экстремизме. Могучев был арестован в Екатеринбурге, сейчас он находится в московском СИЗО.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

https://ria.ru/20220816/sergiy-1810059849.html

https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бывший схимонах сергий (николай романов), москва, екатеринбург, общество