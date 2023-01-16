https://ria.ru/20230116/schelkovo-1845107799.html

Школу в городском округе Щелково назвали в честь Героя России Олега Ильина

Школу в городском округе Щелково назвали в честь Героя России Олега Ильина - РИА Новости, 16.01.2023

Школу в городском округе Щелково назвали в честь Героя России Олега Ильина

Школе номер 19 в Медвежьих Озёрах присвоено имя Героя Российской Федерации Олега Ильина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:55

2023-01-16T10:55

2023-01-16T10:55

щелково

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Школе номер 19 в Медвежьих Озёрах присвоено имя Героя Российской Федерации Олега Ильина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.Олег Ильин командовал парашютно-десантной ротой одной из воинских частей, дислоцированных в Медвежьих Озёрах. Служил в спецподразделении "Вымпел" и принимал участие в боях с террористами: дважды в Дагестане, в Москве на Дубровке и в Северной Осетии. Погиб 3 сентября 2004 года, прикрывая собой детей и сослуживцев во время операции по спасению заложников в Бесланской школе №1.С инициативой присвоить школе имя Героя России Олега Ильина выступил глава округа Андрей Булгаков. В прошлом году возле 19-ой школы был открыт бюст в память о герое.

https://ria.ru/20221223/detsad-1840823327.html

щелково

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково