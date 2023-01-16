Школу в городском округе Щелково назвали в честь Героя России Олега Ильина
© Фото : пресс-служба администрации городского округа ЩелковоШколу в городском округе Щёлково назвали в честь Героя России Олега Ильина
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Щелково
Школу в городском округе Щёлково назвали в честь Героя России Олега Ильина
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Школе номер 19 в Медвежьих Озёрах присвоено имя Героя Российской Федерации Олега Ильина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
Олег Ильин командовал парашютно-десантной ротой одной из воинских частей, дислоцированных в Медвежьих Озёрах. Служил в спецподразделении "Вымпел" и принимал участие в боях с террористами: дважды в Дагестане, в Москве на Дубровке и в Северной Осетии. Погиб 3 сентября 2004 года, прикрывая собой детей и сослуживцев во время операции по спасению заложников в Бесланской школе №1.
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С инициативой присвоить школе имя Героя России Олега Ильина выступил глава округа Андрей Булгаков. В прошлом году возле 19-ой школы был открыт бюст в память о герое.