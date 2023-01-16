https://ria.ru/20230116/sayty-1845287680.html
Россельхознадзор выявил 461 сайт, торгующий ветпрепаратами без лицензии
Россельхознадзор выявил 461 сайт, торгующий ветпрепаратами без лицензии - РИА Новости, 16.01.2023
Россельхознадзор выявил 461 сайт, торгующий ветпрепаратами без лицензии
Россельхознадзор выявил 461 страницу сайтов в интернете, осуществляющих торговлю ветеринарными препаратами без лицензии, это более 60% от всех проверенных... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:52
2023-01-16T18:52
2023-01-16T20:18
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
животные
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россельхознадзор выявил 461 страницу сайтов в интернете, осуществляющих торговлю ветеринарными препаратами без лицензии, это более 60% от всех проверенных веб-ресурсов, следует из материалов ведомства.В результате выявлена 461 страница по продаже лекарственных ветпрепаратов: указанные веб-ресурсы не имели лицензии на фармацевтическую деятельность, уточняет ведомство, а также содержали информацию о продаже незарегистрированных препаратов. В свою очередь Роскомнадзор, руководствуясь материалами Россельхознадзора, принял решения о блокировке таких ресурсов, внеся соответствущие изменения в Единый реестр цифрового надзорного ведомства.В дальнейшем из этого реестра были исключены владельцы 315 веб-страниц реестра - в сообщении уточняется, что они удалили запрещенную информацию. В свою очередь экспертиза 302 интернет-страниц не выявила нелегального контента либо обнаружила сведения, дублирующие страницы сайтов.Работа по проведению экспертизы поступающих обращений продолжается. "Для того, чтобы сообщить о наличии неправомерной информации при торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, необходимо заполнить форму, размещенную на сайте Роскомнадзора. Указанная информация будет направлена на экспертизу в Россельхознадзор, по результатам которой принимается решение о блокировке сайта или об отклонении обращения", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20230104/vidy-1841489216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), животные
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Животные
18:52 16.01.2023 (обновлено: 20:18 16.01.2023)
Россельхознадзор выявил 461 сайт, торгующий ветпрепаратами без лицензии
Россельхознадзор выявил 461 сайт, продающий ветеринарные препараты без лицензии
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Россельхознадзор выявил 461 страницу сайтов в интернете, осуществляющих торговлю ветеринарными препаратами без лицензии, это более 60% от всех проверенных веб-ресурсов, следует из материалов
ведомства.
"По данным на 12 января, с момента получения полномочий по инициированию интернет-страниц, содержащих неправомерную информацию о реализации лекарственных ветеринарных средств - 1 сентября 2022 года, - службой совместно с территориальными управлениями проведена экспертиза 763 веб-ресурсов по продаже препаратов", - говорится в сообщении.
В результате выявлена 461 страница по продаже лекарственных ветпрепаратов: указанные веб-ресурсы не имели лицензии на фармацевтическую деятельность, уточняет ведомство, а также содержали информацию о продаже незарегистрированных препаратов. В свою очередь Роскомнадзор, руководствуясь материалами Россельхознадзора, принял решения о блокировке таких ресурсов, внеся соответствущие изменения в Единый реестр цифрового надзорного ведомства.
В дальнейшем из этого реестра были исключены владельцы 315 веб-страниц реестра - в сообщении уточняется, что они удалили запрещенную информацию. В свою очередь экспертиза 302 интернет-страниц не выявила нелегального контента либо обнаружила сведения, дублирующие страницы сайтов.
Работа по проведению экспертизы поступающих обращений продолжается. "Для того, чтобы сообщить о наличии неправомерной информации при торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, необходимо заполнить форму, размещенную на сайте Роскомнадзора. Указанная информация будет направлена на экспертизу в Россельхознадзор, по результатам которой принимается решение о блокировке сайта или об отклонении обращения", - уточняет ведомство.