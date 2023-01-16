https://ria.ru/20230116/sayty-1845287680.html

Россельхознадзор выявил 461 сайт, торгующий ветпрепаратами без лицензии

Россельхознадзор выявил 461 сайт, торгующий ветпрепаратами без лицензии - РИА Новости, 16.01.2023

Россельхознадзор выявил 461 сайт, торгующий ветпрепаратами без лицензии

Россельхознадзор выявил 461 страницу сайтов в интернете, осуществляющих торговлю ветеринарными препаратами без лицензии, это более 60% от всех проверенных... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:52

2023-01-16T18:52

2023-01-16T20:18

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

животные

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россельхознадзор выявил 461 страницу сайтов в интернете, осуществляющих торговлю ветеринарными препаратами без лицензии, это более 60% от всех проверенных веб-ресурсов, следует из материалов ведомства.В результате выявлена 461 страница по продаже лекарственных ветпрепаратов: указанные веб-ресурсы не имели лицензии на фармацевтическую деятельность, уточняет ведомство, а также содержали информацию о продаже незарегистрированных препаратов. В свою очередь Роскомнадзор, руководствуясь материалами Россельхознадзора, принял решения о блокировке таких ресурсов, внеся соответствущие изменения в Единый реестр цифрового надзорного ведомства.В дальнейшем из этого реестра были исключены владельцы 315 веб-страниц реестра - в сообщении уточняется, что они удалили запрещенную информацию. В свою очередь экспертиза 302 интернет-страниц не выявила нелегального контента либо обнаружила сведения, дублирующие страницы сайтов.Работа по проведению экспертизы поступающих обращений продолжается. "Для того, чтобы сообщить о наличии неправомерной информации при торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, необходимо заполнить форму, размещенную на сайте Роскомнадзора. Указанная информация будет направлена на экспертизу в Россельхознадзор, по результатам которой принимается решение о блокировке сайта или об отклонении обращения", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230104/vidy-1841489216.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), животные