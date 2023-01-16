https://ria.ru/20230116/saratov-1845127415.html
В Саратове мужчину осудили за избиение до смерти коллеги возлюбленной
В Саратове мужчину осудили за избиение до смерти коллеги возлюбленной - РИА Новости, 16.01.2023
В Саратове мужчину осудили за избиение до смерти коллеги возлюбленной
Суд в Саратове приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы по обвинению в избиение до смерти коллеги возлюбленной из-за ревности, сообщило... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:43
2023-01-16T11:43
2023-01-16T11:43
происшествия
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САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости. Суд в Саратове приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы по обвинению в избиение до смерти коллеги возлюбленной из-за ревности, сообщило региональное управление СК РФ. Следствие и суд установили, что в ночь на 13 июля 2022 года 45-летний подсудимый пришел на работу к возлюбленной и, приревновав к коллеге, избил его, а также ударил саму девушку и высказал угрозу убийством, демонстрируя биту. Девушка вызвала полицию, но к ее приезду злоумышленник скрылся. Избитого коллегу госпитализировали, но несмотря на оказанную медицинскую помощь 21 июля он скончался. Также в ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2021 года подсудимый избил 37-летнего знакомого, нанеся тяжкий вред его здоровью. "Собранные следственным отделом по Кировскому району города Саратова доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему мужчине... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд признал его виновным по статьям УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию", "Угроза убийством". Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230116/obstrel-1845083699.html
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происшествия, саратов, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове мужчину осудили за избиение до смерти коллеги возлюбленной
Житель Саратова получил двенадцать лет колонии за избиение до смерти коллеги возлюбленной
САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости.
Суд в Саратове приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы по обвинению в избиение до смерти коллеги возлюбленной из-за ревности, сообщило
региональное управление СК РФ.
Следствие и суд установили, что в ночь на 13 июля 2022 года 45-летний подсудимый пришел на работу к возлюбленной и, приревновав к коллеге, избил его, а также ударил саму девушку и высказал угрозу убийством, демонстрируя биту. Девушка вызвала полицию, но к ее приезду злоумышленник скрылся. Избитого коллегу госпитализировали, но несмотря на оказанную медицинскую помощь 21 июля он скончался. Также в ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2021 года подсудимый избил 37-летнего знакомого, нанеся тяжкий вред его здоровью.
"Собранные следственным отделом по Кировскому району
города Саратова доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему мужчине... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд признал его виновным по статьям УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию", "Угроза убийством".
Приговор в законную силу не вступил.