https://ria.ru/20230116/ryazan-1845104701.html

В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто

В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто - РИА Новости, 16.01.2023

В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто

Один человек пострадал при наезде легкового автомобиля на продуктовый павильон в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:35

2023-01-16T10:35

2023-01-16T10:43

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 16 янв – РИА Новости. Один человек пострадал при наезде легкового автомобиля на продуктовый павильон в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. Как ранее информировало ведомство, инцидент произошел вечером в воскресенье на улице Сельских строителей, предварительно, в результате наезда автомобиля Chevrolet Lacetti на продуктовый павильон никто не пострадал. Водитель имел признаки опьянения и был направлен на освидетельствование. "В результате происшествия 27-летний мужчина, находившийся в павильоне в момент ДТП, получил телесные повреждения и обратился в медицинскую организацию за оказанием медицинской помощи", - говорится в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Отмечается, что, по предварительной информации, водитель находился в состоянии опьянения - уровень алкоголя более чем в шесть раз превышал допустимый.

https://ria.ru/20230115/avariya-1845048667.html

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рязань, происшествия, авто, угибдд, россия, дтп