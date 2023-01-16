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В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто - РИА Новости, 16.01.2023
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В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто
В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто - РИА Новости, 16.01.2023
В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто
Один человек пострадал при наезде легкового автомобиля на продуктовый павильон в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:35
2023-01-16T10:43
рязань
происшествия
авто
угибдд
россия
дтп
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РЯЗАНЬ, 16 янв – РИА Новости. Один человек пострадал при наезде легкового автомобиля на продуктовый павильон в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. Как ранее информировало ведомство, инцидент произошел вечером в воскресенье на улице Сельских строителей, предварительно, в результате наезда автомобиля Chevrolet Lacetti на продуктовый павильон никто не пострадал. Водитель имел признаки опьянения и был направлен на освидетельствование. "В результате происшествия 27-летний мужчина, находившийся в павильоне в момент ДТП, получил телесные повреждения и обратился в медицинскую организацию за оказанием медицинской помощи", - говорится в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Отмечается, что, по предварительной информации, водитель находился в состоянии опьянения - уровень алкоголя более чем в шесть раз превышал допустимый.
https://ria.ru/20230115/avariya-1845048667.html
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рязань, происшествия, авто, угибдд, россия, дтп
Рязань, Происшествия, Авто, УГИБДД, Россия, ДТП
10:35 16.01.2023 (обновлено: 10:43 16.01.2023)
 
В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто

В Рязани один человек пострадал при наезде пьяного водителя на продуктовый павильон

© Госавтоинспекция Рязанской областиНа месте ДТП в Рязани. Кадр из видео
На месте ДТП в Рязани. Кадр из видео
© Госавтоинспекция Рязанской области
На месте ДТП в Рязани. Кадр из видео
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 янв – РИА Новости. Один человек пострадал при наезде легкового автомобиля на продуктовый павильон в Рязани, сообщило УГИБДД по региону.
Как ранее информировало ведомство, инцидент произошел вечером в воскресенье на улице Сельских строителей, предварительно, в результате наезда автомобиля Chevrolet Lacetti на продуктовый павильон никто не пострадал. Водитель имел признаки опьянения и был направлен на освидетельствование.
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"В результате происшествия 27-летний мужчина, находившийся в павильоне в момент ДТП, получил телесные повреждения и обратился в медицинскую организацию за оказанием медицинской помощи", - говорится в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
Отмечается, что, по предварительной информации, водитель находился в состоянии опьянения - уровень алкоголя более чем в шесть раз превышал допустимый.
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