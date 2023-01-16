https://ria.ru/20230116/ryazan-1845104701.html
В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто
В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто - РИА Новости, 16.01.2023
В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто
Один человек пострадал при наезде легкового автомобиля на продуктовый павильон в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:35
2023-01-16T10:35
2023-01-16T10:43
рязань
происшествия
авто
угибдд
россия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845106751_0:17:3581:2031_1920x0_80_0_0_4e8049ca3c187d8f371200da72b3e9c5.jpg
РЯЗАНЬ, 16 янв – РИА Новости. Один человек пострадал при наезде легкового автомобиля на продуктовый павильон в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. Как ранее информировало ведомство, инцидент произошел вечером в воскресенье на улице Сельских строителей, предварительно, в результате наезда автомобиля Chevrolet Lacetti на продуктовый павильон никто не пострадал. Водитель имел признаки опьянения и был направлен на освидетельствование. "В результате происшествия 27-летний мужчина, находившийся в павильоне в момент ДТП, получил телесные повреждения и обратился в медицинскую организацию за оказанием медицинской помощи", - говорится в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Отмечается, что, по предварительной информации, водитель находился в состоянии опьянения - уровень алкоголя более чем в шесть раз превышал допустимый.
https://ria.ru/20230115/avariya-1845048667.html
https://ria.ru/20230115/avtomobili-1845040015.html
рязань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845106751_591:0:3320:2047_1920x0_80_0_0_c282ff020ba4953e2ed7658732767178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, происшествия, авто, угибдд, россия, дтп
Рязань, Происшествия, Авто, УГИБДД, Россия, ДТП
10:35 16.01.2023 (обновлено: 10:43 16.01.2023)
В Рязани покупатель пострадал из-за въехавшего в магазин авто
В Рязани один человек пострадал при наезде пьяного водителя на продуктовый павильон