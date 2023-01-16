https://ria.ru/20230116/rozhdestvo-1845263238.html

Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины

Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины - РИА Новости, 16.01.2023

Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:28

2023-01-16T17:28

2023-01-16T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

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рождество христово

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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