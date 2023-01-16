https://ria.ru/20230116/rozhdestvo-1845263238.html
Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины
Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины - РИА Новости, 16.01.2023
Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:28
2023-01-16T17:28
2023-01-16T17:28
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины
Путин заявил Эрдогану, что непрекращение огня в Рождество стало примером лицемерия Украины