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Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины
Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины - РИА Новости, 16.01.2023
Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:28
2023-01-16T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
рождество христово
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", - говорится в сообщении.
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в мире, владимир путин, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, рождество христово, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Рождество Христово, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:28 16.01.2023
 
Путин назвал непрекращение огня в Рождество примером лицемерия Украины

Путин заявил Эрдогану, что непрекращение огня в Рождество стало примером лицемерия Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРождество ХристовоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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