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Курский губернатор поручил устранить всю рекламу наркотиков в регионе - РИА Новости, 16.01.2023
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Курский губернатор поручил устранить всю рекламу наркотиков в регионе
Курский губернатор поручил устранить всю рекламу наркотиков в регионе - РИА Новости, 16.01.2023
Курский губернатор поручил устранить всю рекламу наркотиков в регионе
Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил руководителям муниципалитетов и мэрам городов за три дня устранить все надписи с адресами в интернете, где... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:55
2023-01-16T11:55
общество
роман старовойт
курская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил руководителям муниципалитетов и мэрам городов за три дня устранить все надписи с адресами в интернете, где можно купить наркотики. "Уважаемые руководители городов и муниципальных образований Курской области, я прошу в срочном порядке, буквально в течение трёх дней, используя наши внутренние ресурсы, управляющие компании, волонтёров, дружинников… Необходимо устранить все надписи, которые сейчас есть и которые будут появляться. И на системной основе организовать работу по недопущению впредь возникновения этих надписей", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Глава региона отметил, что распространение рекламы наркотиков активно в крупных городах России, особенно это стало происходить в последние дни. Старовойт это связывает с тем, что в конце прошлого года сотрудникам МВД удалось ликвидировать платформу в интернете, которая была монополистом на незаконном рынке наркотиков.
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общество, роман старовойт, курская область, россия
Общество, Роман Старовойт, Курская область, Россия
11:55 16.01.2023
 
Курский губернатор поручил устранить всю рекламу наркотиков в регионе

Губернатор Старовойт поручил за три дня устранить всю рекламу наркотиков в Курской области

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил руководителям муниципалитетов и мэрам городов за три дня устранить все надписи с адресами в интернете, где можно купить наркотики.
"Уважаемые руководители городов и муниципальных образований Курской области, я прошу в срочном порядке, буквально в течение трёх дней, используя наши внутренние ресурсы, управляющие компании, волонтёров, дружинников… Необходимо устранить все надписи, которые сейчас есть и которые будут появляться. И на системной основе организовать работу по недопущению впредь возникновения этих надписей", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.
Глава региона отметил, что распространение рекламы наркотиков активно в крупных городах России, особенно это стало происходить в последние дни. Старовойт это связывает с тем, что в конце прошлого года сотрудникам МВД удалось ликвидировать платформу в интернете, которая была монополистом на незаконном рынке наркотиков.
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