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При пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке спасли почти сорок человек - РИА Новости, 16.01.2023
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При пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке спасли почти сорок человек
При пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке спасли почти сорок человек - РИА Новости, 16.01.2023
При пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке спасли почти сорок человек
Почти 40 человек, в том числе семь детей, спасли с помощью спасательных устройств при пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:59
2023-01-16T16:59
приморский край
владивосток
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Почти 40 человек, в том числе семь детей, спасли с помощью спасательных устройств при пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по Приморскому краю. Сообщение о пожаре в доме на улице Кипарисовая во Владивостоке поступило спасателям в 19.43 местного времени (12.43 мск). Уже через 10 минут на месте работали пожарные. "Звеньями газодымозащитной службы из задымленного подъезда при помощи спасательных устройств было спасено 37 человек, в том числе семь детей... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. На момент прибытия пожарных подвальное помещение и подъезд многоэтажки были сильно задымлены: огонь повредил электрокабели и элетрощитовые в подъезде на площади около 20 "квадратов", в подъезде на шестом этаже прорвало трубу холодного водоснабжения. "Сложность тушения пожара заключалась в том, что горящая электропроводка и электрощитовые находились под напряжением и выделяли большое количество дыма... Кроме того, жители многоквартирного дома просили о помощи, так как дым уже начал проникать в квартиры с 6 по 11 этажи... Но благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить гибели людей", – сообщил начальник службы пожаротушения 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУМЧС России по Приморскому краю Антон Ивасюк, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что подъездные пути были заставлены машинами, что также мешало проезду пожарной техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На тушении работали 6 единиц пожарной техники, 1 автолестница и 24 человека личного состава.
https://ria.ru/20230116/pozhar-1845146701.html
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приморский край, владивосток, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Приморский край, Владивосток, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:59 16.01.2023
 
При пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке спасли почти сорок человек

При пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке спасли почти сорок человек, в том числе детей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Почти 40 человек, в том числе семь детей, спасли с помощью спасательных устройств при пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
Сообщение о пожаре в доме на улице Кипарисовая во Владивостоке поступило спасателям в 19.43 местного времени (12.43 мск). Уже через 10 минут на месте работали пожарные.
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"Звеньями газодымозащитной службы из задымленного подъезда при помощи спасательных устройств было спасено 37 человек, в том числе семь детей... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На момент прибытия пожарных подвальное помещение и подъезд многоэтажки были сильно задымлены: огонь повредил электрокабели и элетрощитовые в подъезде на площади около 20 "квадратов", в подъезде на шестом этаже прорвало трубу холодного водоснабжения.
"Сложность тушения пожара заключалась в том, что горящая электропроводка и электрощитовые находились под напряжением и выделяли большое количество дыма... Кроме того, жители многоквартирного дома просили о помощи, так как дым уже начал проникать в квартиры с 6 по 11 этажи... Но благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить гибели людей", – сообщил начальник службы пожаротушения 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУМЧС России по Приморскому краю Антон Ивасюк, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что подъездные пути были заставлены машинами, что также мешало проезду пожарной техники.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На тушении работали 6 единиц пожарной техники, 1 автолестница и 24 человека личного состава.
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