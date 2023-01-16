https://ria.ru/20230116/pozhar-1845252681.html

При пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке спасли почти сорок человек

При пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке спасли почти сорок человек - РИА Новости, 16.01.2023

При пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке спасли почти сорок человек

Почти 40 человек, в том числе семь детей, спасли с помощью спасательных устройств при пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:59

2023-01-16T16:59

2023-01-16T16:59

приморский край

владивосток

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Почти 40 человек, в том числе семь детей, спасли с помощью спасательных устройств при пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по Приморскому краю. Сообщение о пожаре в доме на улице Кипарисовая во Владивостоке поступило спасателям в 19.43 местного времени (12.43 мск). Уже через 10 минут на месте работали пожарные. "Звеньями газодымозащитной службы из задымленного подъезда при помощи спасательных устройств было спасено 37 человек, в том числе семь детей... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. На момент прибытия пожарных подвальное помещение и подъезд многоэтажки были сильно задымлены: огонь повредил электрокабели и элетрощитовые в подъезде на площади около 20 "квадратов", в подъезде на шестом этаже прорвало трубу холодного водоснабжения. "Сложность тушения пожара заключалась в том, что горящая электропроводка и электрощитовые находились под напряжением и выделяли большое количество дыма... Кроме того, жители многоквартирного дома просили о помощи, так как дым уже начал проникать в квартиры с 6 по 11 этажи... Но благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить гибели людей", – сообщил начальник службы пожаротушения 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУМЧС России по Приморскому краю Антон Ивасюк, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что подъездные пути были заставлены машинами, что также мешало проезду пожарной техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На тушении работали 6 единиц пожарной техники, 1 автолестница и 24 человека личного состава.

https://ria.ru/20230116/pozhar-1845146701.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

приморский край, владивосток, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)