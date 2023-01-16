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В Кургане произошел пожар в детско-юношеской спортивной школе

В Кургане произошел пожар в детско-юношеской спортивной школе - РИА Новости, 16.01.2023

В Кургане произошел пожар в детско-юношеской спортивной школе

Пожар произошел в детско-юношеской спортивной школе в Кургане, воспитанники и персонал эвакуированы, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:39

2023-01-16T12:39

2023-01-16T12:53

происшествия

курган

россия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв - РИА Новости. Пожар произошел в детско-юношеской спортивной школе в Кургане, воспитанники и персонал эвакуированы, сообщила пресс-служба правительства региона."По предварительным данным ГУ МЧС России по Курганской области, в результате пожара в курганской детской юношеской спортивной школы №1, расположенной по адресу: улица Гоголя, 103Б. Воспитанники и персонал спортшколы организованно покинули здание до прибытия пожарных", - говорится в сообщении.В тушении возгорания принимают участие 12 единиц техники и 35 человек, уточняется в сообщении. Также на месте работает начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин и глава города Кургана Елена Ситникова, добавляется в сообщении.Причины пожара устанавливаются, поясняется в сообщении.В связи с задымлением превентивно проведена эвакуация учеников находящейся рядом с гимназии № 31, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230116/avtobus-1845134521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, курган, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)