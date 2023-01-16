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В Кургане произошел пожар в детско-юношеской спортивной школе
В Кургане произошел пожар в детско-юношеской спортивной школе - РИА Новости, 16.01.2023
В Кургане произошел пожар в детско-юношеской спортивной школе
Пожар произошел в детско-юношеской спортивной школе в Кургане, воспитанники и персонал эвакуированы, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:39
2023-01-16T12:39
2023-01-16T12:53
происшествия
курган
россия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв - РИА Новости. Пожар произошел в детско-юношеской спортивной школе в Кургане, воспитанники и персонал эвакуированы, сообщила пресс-служба правительства региона."По предварительным данным ГУ МЧС России по Курганской области, в результате пожара в курганской детской юношеской спортивной школы №1, расположенной по адресу: улица Гоголя, 103Б. Воспитанники и персонал спортшколы организованно покинули здание до прибытия пожарных", - говорится в сообщении.В тушении возгорания принимают участие 12 единиц техники и 35 человек, уточняется в сообщении. Также на месте работает начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин и глава города Кургана Елена Ситникова, добавляется в сообщении.Причины пожара устанавливаются, поясняется в сообщении.В связи с задымлением превентивно проведена эвакуация учеников находящейся рядом с гимназии № 31, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20230116/avtobus-1845134521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курган, Россия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:39 16.01.2023 (обновлено: 12:53 16.01.2023)
В Кургане произошел пожар в детско-юношеской спортивной школе
В Кургане произошел пожар в детско-юношеской спортивной школе, пострадавших нет