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В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей - РИА Новости, 16.01.2023

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей

В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей, ранены 4025 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:51

2023-01-16T12:51

2023-01-16T12:51

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей, ранены 4025 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 333 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 644 гражданских лица, в т.ч. 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3769 гражданских лиц, в т.ч. 106 детей. Всего: 4413, в том числе детей – 132", - говорится в сообщении в Telegrаm-канале ведомства. Отмечается, что ранения получили 4025 гражданских, в том числе 251 ребенок. За этот период, по данным ведомства, выпущено свыше 95,5 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 185 ракет из РСЗО HIMARS и около 19 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина