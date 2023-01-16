https://ria.ru/20230116/poteri-1845154110.html
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей - РИА Новости, 16.01.2023
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей
В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей, ранены 4025 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:51
2023-01-16T12:51
2023-01-16T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843020233_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_73d216e252b6a8548d46e29a136bd952.jpg
ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей, ранены 4025 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 333 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 644 гражданских лица, в т.ч. 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3769 гражданских лиц, в т.ч. 106 детей. Всего: 4413, в том числе детей – 132", - говорится в сообщении в Telegrаm-канале ведомства. Отмечается, что ранения получили 4025 гражданских, в том числе 251 ребенок. За этот период, по данным ведомства, выпущено свыше 95,5 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 185 ракет из РСЗО HIMARS и около 19 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843020233_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea736d702c7f608351a23ac7dbce147c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей
Представительство ДНР: в регионе с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей