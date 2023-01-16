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В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/poteri-1845154110.html
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей - РИА Новости, 16.01.2023
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей
В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей, ранены 4025 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:51
2023-01-16T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей, ранены 4025 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 333 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 644 гражданских лица, в т.ч. 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3769 гражданских лиц, в т.ч. 106 детей. Всего: 4413, в том числе детей – 132", - говорится в сообщении в Telegrаm-канале ведомства. Отмечается, что ранения получили 4025 гражданских, в том числе 251 ребенок. За этот период, по данным ведомства, выпущено свыше 95,5 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 185 ракет из РСЗО HIMARS и около 19 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
12:51 16.01.2023
 
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей

Представительство ДНР: в регионе с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4413 мирных жителей, ранены 4025 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 333 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 644 гражданских лица, в т.ч. 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3769 гражданских лиц, в т.ч. 106 детей. Всего: 4413, в том числе детей – 132", - говорится в сообщении в Telegrаm-канале ведомства.
Отмечается, что ранения получили 4025 гражданских, в том числе 251 ребенок.
За этот период, по данным ведомства, выпущено свыше 95,5 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 185 ракет из РСЗО HIMARS и около 19 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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