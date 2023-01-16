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Число пострадавших при обстреле Калининского района ВСУ выросло до четырех - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/postradavshie-1845108904.html
Число пострадавших при обстреле Калининского района ВСУ выросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Калининского района ВСУ выросло до четырех - РИА Новости, 16.01.2023
Число пострадавших при обстреле Калининского района ВСУ выросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:52
2023-01-16T10:55
специальная военная операция на украине
калининский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
в мире
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Калининского района Донецка число раненных возросло до четырех человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО.Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.
https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996270.html
калининский район
донецк
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калининский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), в мире, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Калининский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк), В мире, СЦКК
10:52 16.01.2023 (обновлено: 10:55 16.01.2023)
 
Число пострадавших при обстреле Калининского района ВСУ выросло до четырех

Представительство ДНР: число раненных при обстреле Калининского района выросло до четырех

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Калининского района Донецка число раненных возросло до четырех человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО.
Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.
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Специальная военная операция на УкраинеКалининский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)В миреСЦКК
 
 
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