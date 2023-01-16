https://ria.ru/20230116/postradavshie-1845108904.html

Число пострадавших при обстреле Калининского района ВСУ выросло до четырех

Число пострадавших при обстреле Калининского района ВСУ выросло до четырех - РИА Новости, 16.01.2023

Число пострадавших при обстреле Калининского района ВСУ выросло до четырех

Число пострадавших в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:52

2023-01-16T10:52

2023-01-16T10:55

специальная военная операция на украине

калининский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

в мире

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Калининского района Донецка число раненных возросло до четырех человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО.Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.

https://ria.ru/20230104/makeevka-1842996270.html

калининский район

донецк

донецкая народная республика

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калининский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), в мире, сцкк