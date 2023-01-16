https://ria.ru/20230116/postradavshie-1845090541.html

Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка ВСУ

Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023

Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка ВСУ

Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:50

2023-01-16T09:50

2023-01-16T10:24

специальная военная операция на украине

калининский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

в мире

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Калининский район Донецка, ранены три человека", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, удар нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS. Разрушен дом по проспекту Ильича. Число жертв уточняется, они под завалами. На месте работают экстренные службы - скорая помощь, МЧС, пожарные. Приехал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Обстрел продолжается.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината, также повреждения получил жилой дом.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

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донецк

донецкая народная республика

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Последствия обстрела Калининского района Донецка Калининский район Донецка вновь под обстрелом. Удар нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS. Разрушен дом по проспекту Ильича. Число жертв уточняется, они под завалами. На месте работают экстренные службы – скорая помощь, МЧС, пожарные. Приехал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Обстрел продолжается. 2023-01-16T09:50 true PT1M31S

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калининский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), в мире, сцкк