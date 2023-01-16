https://ria.ru/20230116/postradavshie-1845090541.html
Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка ВСУ
Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка ВСУ
Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:50
2023-01-16T09:50
2023-01-16T10:24
специальная военная операция на украине
калининский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
в мире
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Калининский район Донецка, ранены три человека", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, удар нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS. Разрушен дом по проспекту Ильича. Число жертв уточняется, они под завалами. На месте работают экстренные службы - скорая помощь, МЧС, пожарные. Приехал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Обстрел продолжается.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината, также повреждения получил жилой дом.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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РИА Новости
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Последствия обстрела Калининского района Донецка
Калининский район Донецка вновь под обстрелом. Удар нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS. Разрушен дом по проспекту Ильича. Число жертв уточняется, они под завалами. На месте работают экстренные службы – скорая помощь, МЧС, пожарные. Приехал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Обстрел продолжается.
2023-01-16T09:50
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Калининский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), В мире, СЦКК
09:50 16.01.2023 (обновлено: 10:24 16.01.2023)
Три человека пострадали при обстреле Калининского района Донецка ВСУ
Представительство ДНР: при обстреле Калининского района Донецка пострадали три человека