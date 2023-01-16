https://ria.ru/20230116/posolstva-1845140655.html

СК проверит информацию о попытках поджогов российских посольств

СК проверит информацию о попытках поджогов российских посольств - РИА Новости, 16.01.2023

СК проверит информацию о попытках поджогов российских посольств

Российские следователи СК РФ проверят информацию о попытках поджечь посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами в ряде стран Запада, сообщила... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:21

2023-01-16T12:21

2023-01-16T12:27

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские следователи СК РФ проверят информацию о попытках поджечь посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами в ряде стран Запада, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Так, по информации МИД России, были зафиксированы "попытки поджечь посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами в ряде стран Запада". Также отмечаются факты нарушения иностранными государствами международного права, в том числе в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств и консульских учреждений. Кроме того, в отношении российских загранучреждений и их персонала "не только совершались провокации, но и насильственные действия". "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУСК фиксировать указанную информацию, по результатам проверки и расследования дать уголовно-правовую оценку совершенным деяниям", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20230111/estoniya-1844130225.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия