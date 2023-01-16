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СК проверит информацию о попытках поджогов российских посольств - РИА Новости, 16.01.2023
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СК проверит информацию о попытках поджогов российских посольств
СК проверит информацию о попытках поджогов российских посольств - РИА Новости, 16.01.2023
СК проверит информацию о попытках поджогов российских посольств
Российские следователи СК РФ проверят информацию о попытках поджечь посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами в ряде стран Запада, сообщила... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:21
2023-01-16T12:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские следователи СК РФ проверят информацию о попытках поджечь посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами в ряде стран Запада, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Так, по информации МИД России, были зафиксированы "попытки поджечь посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами в ряде стран Запада". Также отмечаются факты нарушения иностранными государствами международного права, в том числе в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств и консульских учреждений. Кроме того, в отношении российских загранучреждений и их персонала "не только совершались провокации, но и насильственные действия". "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУСК фиксировать указанную информацию, по результатам проверки и расследования дать уголовно-правовую оценку совершенным деяниям", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Происшествия
12:21 16.01.2023 (обновлено: 12:27 16.01.2023)
 
СК проверит информацию о попытках поджогов российских посольств

Следователи СК проверят информацию о попытках поджогов российских посольств на Западе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские следователи СК РФ проверят информацию о попытках поджечь посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами в ряде стран Запада, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Так, по информации МИД России, были зафиксированы "попытки поджечь посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами в ряде стран Запада". Также отмечаются факты нарушения иностранными государствами международного права, в том числе в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств и консульских учреждений. Кроме того, в отношении российских загранучреждений и их персонала "не только совершались провокации, но и насильственные действия".
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУСК фиксировать указанную информацию, по результатам проверки и расследования дать уголовно-правовую оценку совершенным деяниям", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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