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Путин поручит правительству рассмотреть развитие аэропорта Толмачево - РИА Новости, 16.01.2023
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Путин поручит правительству рассмотреть развитие аэропорта Толмачево
Путин поручит правительству рассмотреть развитие аэропорта Толмачево - РИА Новости, 16.01.2023
Путин поручит правительству рассмотреть развитие аэропорта Толмачево
Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта "Толмачево", строительства восточного обхода Новосибирска и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:04
2023-01-16T14:23
новосибирск
толмачево (аэропорт)
экономика
владимир путин
андрей травников
россия
новосибирская область
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта "Толмачево", строительства восточного обхода Новосибирска и реконструкции трассы "Иртыш".В понедельник Путин по видеосвязи поговорил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, который рассказал президенту о реализуемых в регионе проектах."В целом, то, что вы направили и в письменном виде, имею в виду развитие аэропорта "Толмачево", строительство восточного обхода Новосибирска, а также реконструкция автодороги "Иртыш", – все, безусловно, будет направлено в правительство для дополнительной проработки и принятия к исполнению", - сказал Путин, поблагодарив Травникова за работу.Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. В аэропорту завершается строительство нового терминала площадью 56 тысяч квадратных метров. После реконструкции аэропорт "Толмачёво" станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 километры) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы "Сибирь" и "Иртыш". Это должно разгрузить участки на подъезде к областному центру и вывести транзитный транспорт с городских дорог. Работы на Восточном обходе планируется завершить в 2027 году, но сроки ввода объекта могут быть приближены.
https://ria.ru/20230116/novosibirsk-1845179236.html
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новосибирск, толмачево (аэропорт), экономика, владимир путин, андрей травников, россия, новосибирская область
Новосибирск, Толмачево (аэропорт), Экономика, Владимир Путин, Андрей Травников, Россия, Новосибирская область
14:04 16.01.2023 (обновлено: 14:23 16.01.2023)
 
Путин поручит правительству рассмотреть развитие аэропорта Толмачево

Путин поручит правительству обсудить развитие аэропорта Толмачево и ремонт трассы "Иртыш"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта "Толмачево", строительства восточного обхода Новосибирска и реконструкции трассы "Иртыш".
В понедельник Путин по видеосвязи поговорил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, который рассказал президенту о реализуемых в регионе проектах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 13:54
Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов
"В целом, то, что вы направили и в письменном виде, имею в виду развитие аэропорта "Толмачево", строительство восточного обхода Новосибирска, а также реконструкция автодороги "Иртыш", – все, безусловно, будет направлено в правительство для дополнительной проработки и принятия к исполнению", - сказал Путин, поблагодарив Травникова за работу.
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. В аэропорту завершается строительство нового терминала площадью 56 тысяч квадратных метров. После реконструкции аэропорт "Толмачёво" станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.
Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 километры) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы "Сибирь" и "Иртыш". Это должно разгрузить участки на подъезде к областному центру и вывести транзитный транспорт с городских дорог. Работы на Восточном обходе планируется завершить в 2027 году, но сроки ввода объекта могут быть приближены.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 12:50
Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука
 
НовосибирскТолмачево (аэропорт)ЭкономикаВладимир ПутинАндрей ТравниковРоссияНовосибирская область
 
 
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