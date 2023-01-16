https://ria.ru/20230116/poruchenie-1845183554.html

Путин поручит правительству рассмотреть развитие аэропорта Толмачево

Путин поручит правительству рассмотреть развитие аэропорта Толмачево - РИА Новости, 16.01.2023

Путин поручит правительству рассмотреть развитие аэропорта Толмачево

Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта "Толмачево", строительства восточного обхода Новосибирска и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:04

2023-01-16T14:04

2023-01-16T14:23

новосибирск

толмачево (аэропорт)

экономика

владимир путин

андрей травников

россия

новосибирская область

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта "Толмачево", строительства восточного обхода Новосибирска и реконструкции трассы "Иртыш".В понедельник Путин по видеосвязи поговорил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, который рассказал президенту о реализуемых в регионе проектах."В целом, то, что вы направили и в письменном виде, имею в виду развитие аэропорта "Толмачево", строительство восточного обхода Новосибирска, а также реконструкция автодороги "Иртыш", – все, безусловно, будет направлено в правительство для дополнительной проработки и принятия к исполнению", - сказал Путин, поблагодарив Травникова за работу.Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. В аэропорту завершается строительство нового терминала площадью 56 тысяч квадратных метров. После реконструкции аэропорт "Толмачёво" станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 километры) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы "Сибирь" и "Иртыш". Это должно разгрузить участки на подъезде к областному центру и вывести транзитный транспорт с городских дорог. Работы на Восточном обходе планируется завершить в 2027 году, но сроки ввода объекта могут быть приближены.

https://ria.ru/20230116/novosibirsk-1845179236.html

https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845153701.html

новосибирск

россия

новосибирская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

новосибирск, толмачево (аэропорт), экономика, владимир путин, андрей травников, россия, новосибирская область