https://ria.ru/20230116/politika-1844615163.html

Украина теряет актуальность. США меняют внешнюю политику

Украина теряет актуальность. США меняют внешнюю политику - РИА Новости, 16.01.2023

Украина теряет актуальность. США меняют внешнюю политику

Перестановки в конгрессе, как и предсказывали, корректируют курс Вашингтона. Палата представителей, отложив в долгий ящик вопрос о помощи Украине и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:01

в мире

джо байден

дональд трамп

энтони блинкен

китай

сша

украина

коммунистическая партия китая

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Перестановки в конгрессе, как и предсказывали, корректируют курс Вашингтона. Палата представителей, отложив в долгий ящик вопрос о помощи Украине и противостоянии России, переключилась на азиатское направление. Законодатели настаивают на том, что больше внимания нужно уделять давнему и набирающему мощь стратегическому конкуренту — Китаю.Двухпартийный консенсусНа минувшей неделе конгрессмены подавляющим большинством проголосовали за создание комитета для "устранения угроз, которые Китай представляет для Соединенных Штатов".Решение поддержали 365 законодателей — все республиканцы и многие демократы. Против — только 65.В "Специальную комиссию палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая" вошли 16 депутатов. Девять "слонов" (Республиканская партия) и семь "ослов" (Демпартия).Полномочия органа преимущественно следственные, а не законодательные. Предоставлено право в явочном порядке вызывать свидетелей и проводить публичные слушания по любому поводу.Комиссию возглавит Майк Галлахер, лидер фракции Республиканской партии по вопросам КНР. Он давно известен антикитайской позицией: называет отношения Запада и Востока новой холодной войной, поддержал запрет приложения TikTok и прочее.Предполагается, что комитет в координации с другими структурами конгресса займется такими вопросами, как права человека, военная модернизация Китая, происхождение COVID-19 (многие американские политики верят, что вирус рукотворный), хакерские атаки, интеллектуальная собственность, проблемы Тайваня и Гонконга, космическая гонка, уточняет CNBC."Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и располагает для этого достаточной экономической, дипломатической, военной и технологической мощью", — подчеркнул Галлахер, сославшись на госсекретаря Блинкена.И добавил: республиканцы и демократы должны работать вместе, "поскольку это единственный способ добиться успеха в долгосрочной перспективе"."Ослы" в целом поддержали "слонов". "Я с ужасом наблюдаю, как цепочка электронных поставок наших предприятий впадает во все большую зависимость от Китая", — признался конгрессмен-демократ Билл Фостер.Маккарти пообещал, что комитет будет "действительно двухпартийным"."Нам нужны серьезные законодатели, — сказал он. — Надо сообща решать одну из наших крупнейших задач".Курс на эскалациюКонгресс этим не ограничится, утверждает издание Teneo. По данным его источников, весьма вероятно, что примут также закон о новом механизме проверки исходящих прямых иностранных инвестиций в Китай. Это позволит регуляторам блокировать вложения транснациональных корпораций в стратегические отрасли КНР.Джо Байден не только сохранил большую часть антикитайских ограничений, принятых его предшественником на посту президента Дональдом Трампом, но и добавил новые. Тем не менее республиканцы считают политику Белого дома на этом направлении слишком мягкой.Палата представителей, где сильны трамписты, берет курс на обострение. Маккарти собирается пойти по стопам экс-спикера Нэнси Пелоси и возглавить делегацию конгресса на Тайвань. Хотя китайское руководство осознает, что эта миссия не представляет в полной мере намерений администрации Байдена, Пекин, скорее всего, ответит очередной демонстрацией силы.Не имея подавляющего большинства в конгрессе, республиканцы сделают акцент на публичных слушаниях, чтобы привлекать внимание общественности к проблеме КНР и оказывать давление на Белый дом.В соответствии с концепцией "стратегической двусмысленности" Вашингтон более 40 лет отказывается давать явные гарантии безопасности Тайваню. Активисты республиканцев — те самые трамписты — и некоторые демократы выступают за "стратегическую ясность". Байден уже говорил, что армия США защитит Тайвань от агрессии с материка. И конгресс вполне может добиться изменения концепции.От Байдена требуют ясностиОбозреватель Bloomberg Opinion Михир Шарма уверен, что американский президент должен действовать в Азии решительнее. "Самая главная причина, по которой Китай остается центральным элементом экономической архитектуры большей части мира, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, заключается в отсутствии какой-либо альтернативы, — считает аналитик. — Даже страны, обеспокоенные жесткой внешней политикой Пекина, признают, что КНР — важный партнер. Как источник инвестиций, эффективный производитель, потенциальный рынок".Если Вашингтон не сформулирует принципиально новое экономическое предложение миру, "поле для Китая открыто", полагает Шарма. Это подтверждают и объективные показатели: общий торговый оборот КНР с азиатскими соседями вырос на 71% после санкций Трампа.Изоляционизм приведет США лишь к постепенной утрате партнеров и влияния в Азии, заключает обозреватель.Что ждет УкраинуРоссийско-украинская проблематика для двух главных американских партий долго оставалась едва ли не единственной точкой соприкосновения. Сейчас на первый план выходит китайский вопрос.По Украине конгрессменам в краткосрочной перспективе бессмысленно что-либо обсуждать. Радикальное крыло республиканцев выступает за сокращение помощи Киеву. Но демократы пока сильнее: бюджет на текущий фискальный год сверстан, а закон о ленд-лизе предоставляет Байдену неограниченные полномочия в поддержке Украины.Однако то, что главная внешнеполитическая инициатива конгресса в январе — создание антикитайского комитета, говорит о многом. На Капитолии явно устали от украинского конфликта и решили вернуться к стратегическому противостоянию с КНР. С учетом укрепления власти председателя Си Цзиньпина это для США и участников американской президентской гонки 2024-го важнее, чем европейские дела.

https://ria.ru/20221023/politika-1826033843.html

https://ria.ru/20230113/kitay-1844579860.html

https://ria.ru/20221122/bayden-1833467902.html

https://ria.ru/20230111/politika-1843946826.html

китай

сша

украина

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в мире, джо байден, дональд трамп, энтони блинкен, китай, сша, украина, коммунистическая партия китая