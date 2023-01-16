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Украина теряет актуальность. США меняют внешнюю политику - РИА Новости, 16.01.2023
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Украина теряет актуальность. США меняют внешнюю политику
Украина теряет актуальность. США меняют внешнюю политику - РИА Новости, 16.01.2023
Украина теряет актуальность. США меняют внешнюю политику
Перестановки в конгрессе, как и предсказывали, корректируют курс Вашингтона. Палата представителей, отложив в долгий ящик вопрос о помощи Украине и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:00
2023-01-16T08:01
в мире
джо байден
дональд трамп
энтони блинкен
китай
сша
украина
коммунистическая партия китая
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Перестановки в конгрессе, как и предсказывали, корректируют курс Вашингтона. Палата представителей, отложив в долгий ящик вопрос о помощи Украине и противостоянии России, переключилась на азиатское направление. Законодатели настаивают на том, что больше внимания нужно уделять давнему и набирающему мощь стратегическому конкуренту — Китаю.Двухпартийный консенсусНа минувшей неделе конгрессмены подавляющим большинством проголосовали за создание комитета для "устранения угроз, которые Китай представляет для Соединенных Штатов".Решение поддержали 365 законодателей — все республиканцы и многие демократы. Против — только 65.В "Специальную комиссию палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая" вошли 16 депутатов. Девять "слонов" (Республиканская партия) и семь "ослов" (Демпартия).Полномочия органа преимущественно следственные, а не законодательные. Предоставлено право в явочном порядке вызывать свидетелей и проводить публичные слушания по любому поводу.Комиссию возглавит Майк Галлахер, лидер фракции Республиканской партии по вопросам КНР. Он давно известен антикитайской позицией: называет отношения Запада и Востока новой холодной войной, поддержал запрет приложения TikTok и прочее.Предполагается, что комитет в координации с другими структурами конгресса займется такими вопросами, как права человека, военная модернизация Китая, происхождение COVID-19 (многие американские политики верят, что вирус рукотворный), хакерские атаки, интеллектуальная собственность, проблемы Тайваня и Гонконга, космическая гонка, уточняет CNBC."Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и располагает для этого достаточной экономической, дипломатической, военной и технологической мощью", — подчеркнул Галлахер, сославшись на госсекретаря Блинкена.И добавил: республиканцы и демократы должны работать вместе, "поскольку это единственный способ добиться успеха в долгосрочной перспективе"."Ослы" в целом поддержали "слонов". "Я с ужасом наблюдаю, как цепочка электронных поставок наших предприятий впадает во все большую зависимость от Китая", — признался конгрессмен-демократ Билл Фостер.Маккарти пообещал, что комитет будет "действительно двухпартийным"."Нам нужны серьезные законодатели, — сказал он. — Надо сообща решать одну из наших крупнейших задач".Курс на эскалациюКонгресс этим не ограничится, утверждает издание Teneo. По данным его источников, весьма вероятно, что примут также закон о новом механизме проверки исходящих прямых иностранных инвестиций в Китай. Это позволит регуляторам блокировать вложения транснациональных корпораций в стратегические отрасли КНР.Джо Байден не только сохранил большую часть антикитайских ограничений, принятых его предшественником на посту президента Дональдом Трампом, но и добавил новые. Тем не менее республиканцы считают политику Белого дома на этом направлении слишком мягкой.Палата представителей, где сильны трамписты, берет курс на обострение. Маккарти собирается пойти по стопам экс-спикера Нэнси Пелоси и возглавить делегацию конгресса на Тайвань. Хотя китайское руководство осознает, что эта миссия не представляет в полной мере намерений администрации Байдена, Пекин, скорее всего, ответит очередной демонстрацией силы.Не имея подавляющего большинства в конгрессе, республиканцы сделают акцент на публичных слушаниях, чтобы привлекать внимание общественности к проблеме КНР и оказывать давление на Белый дом.В соответствии с концепцией "стратегической двусмысленности" Вашингтон более 40 лет отказывается давать явные гарантии безопасности Тайваню. Активисты республиканцев — те самые трамписты — и некоторые демократы выступают за "стратегическую ясность". Байден уже говорил, что армия США защитит Тайвань от агрессии с материка. И конгресс вполне может добиться изменения концепции.От Байдена требуют ясностиОбозреватель Bloomberg Opinion Михир Шарма уверен, что американский президент должен действовать в Азии решительнее. "Самая главная причина, по которой Китай остается центральным элементом экономической архитектуры большей части мира, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, заключается в отсутствии какой-либо альтернативы, — считает аналитик. — Даже страны, обеспокоенные жесткой внешней политикой Пекина, признают, что КНР — важный партнер. Как источник инвестиций, эффективный производитель, потенциальный рынок".Если Вашингтон не сформулирует принципиально новое экономическое предложение миру, "поле для Китая открыто", полагает Шарма. Это подтверждают и объективные показатели: общий торговый оборот КНР с азиатскими соседями вырос на 71% после санкций Трампа.Изоляционизм приведет США лишь к постепенной утрате партнеров и влияния в Азии, заключает обозреватель.Что ждет УкраинуРоссийско-украинская проблематика для двух главных американских партий долго оставалась едва ли не единственной точкой соприкосновения. Сейчас на первый план выходит китайский вопрос.По Украине конгрессменам в краткосрочной перспективе бессмысленно что-либо обсуждать. Радикальное крыло республиканцев выступает за сокращение помощи Киеву. Но демократы пока сильнее: бюджет на текущий фискальный год сверстан, а закон о ленд-лизе предоставляет Байдену неограниченные полномочия в поддержке Украины.Однако то, что главная внешнеполитическая инициатива конгресса в январе — создание антикитайского комитета, говорит о многом. На Капитолии явно устали от украинского конфликта и решили вернуться к стратегическому противостоянию с КНР. С учетом укрепления власти председателя Си Цзиньпина это для США и участников американской президентской гонки 2024-го важнее, чем европейские дела.
https://ria.ru/20221023/politika-1826033843.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, энтони блинкен, китай, сша, украина, коммунистическая партия китая
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Китай, США, Украина, Коммунистическая партия Китая
08:00 16.01.2023 (обновлено: 08:01 16.01.2023)
 

Украина теряет актуальность. США меняют внешнюю политику

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Перестановки в конгрессе, как и предсказывали, корректируют курс Вашингтона. Палата представителей, отложив в долгий ящик вопрос о помощи Украине и противостоянии России, переключилась на азиатское направление. Законодатели настаивают на том, что больше внимания нужно уделять давнему и набирающему мощь стратегическому конкуренту — Китаю.

Двухпартийный консенсус

На минувшей неделе конгрессмены подавляющим большинством проголосовали за создание комитета для "устранения угроз, которые Китай представляет для Соединенных Штатов".
Мероприятие, посвященное представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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Решение поддержали 365 законодателей — все республиканцы и многие демократы. Против — только 65.
В "Специальную комиссию палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая" вошли 16 депутатов. Девять "слонов" (Республиканская партия) и семь "ослов" (Демпартия).
Полномочия органа преимущественно следственные, а не законодательные. Предоставлено право в явочном порядке вызывать свидетелей и проводить публичные слушания по любому поводу.
Комиссию возглавит Майк Галлахер, лидер фракции Республиканской партии по вопросам КНР. Он давно известен антикитайской позицией: называет отношения Запада и Востока новой холодной войной, поддержал запрет приложения TikTok и прочее.
Предполагается, что комитет в координации с другими структурами конгресса займется такими вопросами, как права человека, военная модернизация Китая, происхождение COVID-19 (многие американские политики верят, что вирус рукотворный), хакерские атаки, интеллектуальная собственность, проблемы Тайваня и Гонконга, космическая гонка, уточняет CNBC.
"Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и располагает для этого достаточной экономической, дипломатической, военной и технологической мощью", — подчеркнул Галлахер, сославшись на госсекретаря Блинкена.
И добавил: республиканцы и демократы должны работать вместе, "поскольку это единственный способ добиться успеха в долгосрочной перспективе".
"Ослы" в целом поддержали "слонов". "Я с ужасом наблюдаю, как цепочка электронных поставок наших предприятий впадает во все большую зависимость от Китая", — признался конгрессмен-демократ Билл Фостер.
Маккарти пообещал, что комитет будет "действительно двухпартийным".
"Нам нужны серьезные законодатели, — сказал он. — Надо сообща решать одну из наших крупнейших задач".

Курс на эскалацию

Конгресс этим не ограничится, утверждает издание Teneo. По данным его источников, весьма вероятно, что примут также закон о новом механизме проверки исходящих прямых иностранных инвестиций в Китай. Это позволит регуляторам блокировать вложения транснациональных корпораций в стратегические отрасли КНР.
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13 января, 11:44
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Джо Байден не только сохранил большую часть антикитайских ограничений, принятых его предшественником на посту президента Дональдом Трампом, но и добавил новые. Тем не менее республиканцы считают политику Белого дома на этом направлении слишком мягкой.
Палата представителей, где сильны трамписты, берет курс на обострение. Маккарти собирается пойти по стопам экс-спикера Нэнси Пелоси и возглавить делегацию конгресса на Тайвань. Хотя китайское руководство осознает, что эта миссия не представляет в полной мере намерений администрации Байдена, Пекин, скорее всего, ответит очередной демонстрацией силы.
Не имея подавляющего большинства в конгрессе, республиканцы сделают акцент на публичных слушаниях, чтобы привлекать внимание общественности к проблеме КНР и оказывать давление на Белый дом.
В соответствии с концепцией "стратегической двусмысленности" Вашингтон более 40 лет отказывается давать явные гарантии безопасности Тайваню. Активисты республиканцев — те самые трамписты — и некоторые демократы выступают за "стратегическую ясность". Байден уже говорил, что армия США защитит Тайвань от агрессии с материка. И конгресс вполне может добиться изменения концепции.

От Байдена требуют ясности

Обозреватель Bloomberg Opinion Михир Шарма уверен, что американский президент должен действовать в Азии решительнее. "Самая главная причина, по которой Китай остается центральным элементом экономической архитектуры большей части мира, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, заключается в отсутствии какой-либо альтернативы, — считает аналитик. — Даже страны, обеспокоенные жесткой внешней политикой Пекина, признают, что КНР — важный партнер. Как источник инвестиций, эффективный производитель, потенциальный рынок".
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Если Вашингтон не сформулирует принципиально новое экономическое предложение миру, "поле для Китая открыто", полагает Шарма. Это подтверждают и объективные показатели: общий торговый оборот КНР с азиатскими соседями вырос на 71% после санкций Трампа.
Изоляционизм приведет США лишь к постепенной утрате партнеров и влияния в Азии, заключает обозреватель.

Что ждет Украину

Российско-украинская проблематика для двух главных американских партий долго оставалась едва ли не единственной точкой соприкосновения. Сейчас на первый план выходит китайский вопрос.
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По Украине конгрессменам в краткосрочной перспективе бессмысленно что-либо обсуждать. Радикальное крыло республиканцев выступает за сокращение помощи Киеву. Но демократы пока сильнее: бюджет на текущий фискальный год сверстан, а закон о ленд-лизе предоставляет Байдену неограниченные полномочия в поддержке Украины.
Однако то, что главная внешнеполитическая инициатива конгресса в январе — создание антикитайского комитета, говорит о многом. На Капитолии явно устали от украинского конфликта и решили вернуться к стратегическому противостоянию с КНР. С учетом укрепления власти председателя Си Цзиньпина это для США и участников американской президентской гонки 2024-го важнее, чем европейские дела.
 
В миреДжо БайденДональд ТрампЭнтони БлинкенКитайСШАУкраинаКоммунистическая партия Китая
 
 
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