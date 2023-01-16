https://ria.ru/20230116/pogoda-1845079160.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 16.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:10
2023-01-16T08:10
2023-01-16T08:10
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, небольшой снег. Температура в столице - минус 1-3 градуса, по области - от нуля до минус 5", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230115/pogoda-1845022452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков пообещал москвичам небольшой снег и до минус трех градусов в понедельник