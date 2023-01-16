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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 16.01.2023
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 16.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:10
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общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, небольшой снег. Температура в столице - минус 1-3 градуса, по области - от нуля до минус 5", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
08:10 16.01.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков пообещал москвичам небольшой снег и до минус трех градусов в понедельник

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зима в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, небольшой снег. Температура в столице - минус 1-3 градуса, по области - от нуля до минус 5", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
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