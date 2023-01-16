https://ria.ru/20230116/pogoda-1845079160.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 16.01.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:10

2023-01-16T08:10

2023-01-16T08:10

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, небольшой снег. Температура в столице - минус 1-3 градуса, по области - от нуля до минус 5", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230115/pogoda-1845022452.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос", погода