https://ria.ru/20230116/pogoda-1844780279.html

Россиянам рассказали о погоде в феврале

Россиянам рассказали о погоде в феврале - РИА Новости, 16.01.2023

Россиянам рассказали о погоде в феврале

Стоит ли ожидать аномальных морозов в Центральной России во второй половине января и в феврале, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T02:15

2023-01-16T02:15

2023-01-16T02:15

общество

россия

евгений тишковец

погода

зима

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Стоит ли ожидать аномальных морозов в Центральной России во второй половине января и в феврале, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В начале января в Центральной России наблюдалась экстремально холодная погода, но вторая половина месяца и февраль будут сравнительно теплыми для этой части страны, сообщил он.В конце зимы и в марте возможны "волны холода", но аномальные морозы в центральные регионы страны уже не вернутся, добавил синоптик."По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден. На мой взгляд, аномальных морозов больше не будет. Хотя волны холода еще ожидаются — в конце зимы, может быть, даже с заходом на март", — предупредил Тишковец.

https://ria.ru/20221110/katastrofa-1830387107.html

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общество, россия, евгений тишковец, погода, зима