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Россиянам рассказали о погоде в феврале - РИА Новости, 16.01.2023
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Россиянам рассказали о погоде в феврале
Россиянам рассказали о погоде в феврале - РИА Новости, 16.01.2023
Россиянам рассказали о погоде в феврале
Стоит ли ожидать аномальных морозов в Центральной России во второй половине января и в феврале, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T02:15
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общество
россия
евгений тишковец
погода
зима
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Стоит ли ожидать аномальных морозов в Центральной России во второй половине января и в феврале, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В начале января в Центральной России наблюдалась экстремально холодная погода, но вторая половина месяца и февраль будут сравнительно теплыми для этой части страны, сообщил он.В конце зимы и в марте возможны "волны холода", но аномальные морозы в центральные регионы страны уже не вернутся, добавил синоптик."По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден. На мой взгляд, аномальных морозов больше не будет. Хотя волны холода еще ожидаются — в конце зимы, может быть, даже с заходом на март", — предупредил Тишковец.
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общество, россия, евгений тишковец, погода, зима
Общество, Россия, Евгений Тишковец, Погода, Зима
02:15 16.01.2023
 
Россиянам рассказали о погоде в феврале

Синоптик Тишковец спрогнозировал отсутствие аномальных морозов в конце января и в феврале

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Стоит ли ожидать аномальных морозов в Центральной России во второй половине января и в феврале, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В начале января в Центральной России наблюдалась экстремально холодная погода, но вторая половина месяца и февраль будут сравнительно теплыми для этой части страны, сообщил он.
"По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям (нормы для конкретных регионов. — Прим. ред.). То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам", — уточнил Тишковец.
В конце зимы и в марте возможны "волны холода", но аномальные морозы в центральные регионы страны уже не вернутся, добавил синоптик.
"По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден. На мой взгляд, аномальных морозов больше не будет. Хотя волны холода еще ожидаются — в конце зимы, может быть, даже с заходом на март", — предупредил Тишковец.
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