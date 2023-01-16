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В столкновениях с израильскими военными погиб палестинский подросток - РИА Новости, 16.01.2023
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В столкновениях с израильскими военными погиб палестинский подросток
В столкновениях с израильскими военными погиб палестинский подросток - РИА Новости, 16.01.2023
В столкновениях с израильскими военными погиб палестинский подросток
Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинский минздрав. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:57
2023-01-16T16:57
в мире
западный берег реки иордан
израиль
палестина
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ГАЗА, 16 янв - РИА Новости. Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинский минздрав. "Четырнадцатилетний палестинский подросток Омар Хаммур погиб сегодня от огня израильских войск в лагере беженцев Дхейше на Западном берегу", - говорится в заявлении. Палестинские СМИ сообщают, что в понедельник израильские военные штурмовали лагерь Дхейше, что привело к столкновениям с палестинцами. Как отмечается, Хаммур скончался от тяжёлых ранений в живот.
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западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, израиль, палестина
В мире, Западный берег реки Иордан, Израиль, Палестина
16:57 16.01.2023
 
В столкновениях с израильскими военными погиб палестинский подросток

В столкновениях с израильскими военными у реки Иордан погиб палестинский подросток

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Израильские военные. Архивное фото
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ГАЗА, 16 янв - РИА Новости. Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинский минздрав.
"Четырнадцатилетний палестинский подросток Омар Хаммур погиб сегодня от огня израильских войск в лагере беженцев Дхейше на Западном берегу", - говорится в заявлении.
Палестинские СМИ сообщают, что в понедельник израильские военные штурмовали лагерь Дхейше, что привело к столкновениям с палестинцами. Как отмечается, Хаммур скончался от тяжёлых ранений в живот.
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В миреЗападный берег реки ИорданИзраильПалестина
 
 
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