https://ria.ru/20230116/podrostok-1845251938.html

В столкновениях с израильскими военными погиб палестинский подросток

В столкновениях с израильскими военными погиб палестинский подросток - РИА Новости, 16.01.2023

В столкновениях с израильскими военными погиб палестинский подросток

Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинский минздрав. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:57

2023-01-16T16:57

2023-01-16T16:57

в мире

западный берег реки иордан

израиль

палестина

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ГАЗА, 16 янв - РИА Новости. Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинский минздрав. "Четырнадцатилетний палестинский подросток Омар Хаммур погиб сегодня от огня израильских войск в лагере беженцев Дхейше на Западном берегу", - говорится в заявлении. Палестинские СМИ сообщают, что в понедельник израильские военные штурмовали лагерь Дхейше, что привело к столкновениям с палестинцами. Как отмечается, Хаммур скончался от тяжёлых ранений в живот.

https://ria.ru/20221127/ucheniya-1834608733.html

западный берег реки иордан

израиль

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в мире, западный берег реки иордан, израиль, палестина