https://ria.ru/20230116/perebroska-1845202304.html

СМИ: Германия начала переброску обслуживающего персонала Patriot в Польшу

СМИ: Германия начала переброску обслуживающего персонала Patriot в Польшу - РИА Новости, 16.01.2023

СМИ: Германия начала переброску обслуживающего персонала Patriot в Польшу

ФРГ начала переброску персонала, обеспечивающего обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые в ближайшие дни будут передислоцированы в Польшу,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:57

2023-01-16T14:57

2023-01-16T14:57

в мире

кристина ламбрехт

анджей дуда

германия

польша

бундесвер германии

нато

украина

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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. ФРГ начала переброску персонала, обеспечивающего обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые в ближайшие дни будут передислоцированы в Польшу, сообщает агентство DPA. "Бундесвер начал передислокацию своей системы Patriot в Польшу. Первые солдаты должны отправиться сегодня на своих машинах из Бад-Зюльце (Мекленбург-Передняя Померания)", - пишет агентство со ссылкой на источники в ведомстве. В ближайшие дни также будут передислоцированы и сами системы ЗРК, сообщает DPA. Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.

https://ria.ru/20230116/patriot-1845118930.html

германия

польша

украина

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в мире, кристина ламбрехт, анджей дуда, германия, польша, бундесвер германии, нато, украина, eurofighter typhoon, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )