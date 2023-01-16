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СМИ: Германия начала переброску обслуживающего персонала Patriot в Польшу - РИА Новости, 16.01.2023
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СМИ: Германия начала переброску обслуживающего персонала Patriot в Польшу
СМИ: Германия начала переброску обслуживающего персонала Patriot в Польшу - РИА Новости, 16.01.2023
СМИ: Германия начала переброску обслуживающего персонала Patriot в Польшу
ФРГ начала переброску персонала, обеспечивающего обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые в ближайшие дни будут передислоцированы в Польшу,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:57
2023-01-16T14:57
в мире
кристина ламбрехт
анджей дуда
германия
польша
бундесвер германии
нато
украина
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. ФРГ начала переброску персонала, обеспечивающего обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые в ближайшие дни будут передислоцированы в Польшу, сообщает агентство DPA. "Бундесвер начал передислокацию своей системы Patriot в Польшу. Первые солдаты должны отправиться сегодня на своих машинах из Бад-Зюльце (Мекленбург-Передняя Померания)", - пишет агентство со ссылкой на источники в ведомстве. В ближайшие дни также будут передислоцированы и сами системы ЗРК, сообщает DPA. Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
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в мире, кристина ламбрехт, анджей дуда, германия, польша, бундесвер германии, нато, украина, eurofighter typhoon, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Кристина Ламбрехт, Анджей Дуда, Германия, Польша, Бундесвер Германии, НАТО, Украина, Eurofighter Typhoon, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
14:57 16.01.2023
 
СМИ: Германия начала переброску обслуживающего персонала Patriot в Польшу

DPA: Германия начала переброску персонала, обслуживающего ЗРК Patriot, в Польшу

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот"
Испытательные стрельбы из ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот". Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. ФРГ начала переброску персонала, обеспечивающего обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые в ближайшие дни будут передислоцированы в Польшу, сообщает агентство DPA.
"Бундесвер начал передислокацию своей системы Patriot в Польшу. Первые солдаты должны отправиться сегодня на своих машинах из Бад-Зюльце (Мекленбург-Передняя Померания)", - пишет агентство со ссылкой на источники в ведомстве.
В ближайшие дни также будут передислоцированы и сами системы ЗРК, сообщает DPA.
Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 11:22Специальная военная операция на Украине
Украинские военные приехали в США учиться обращаться с Patriot, пишут СМИ
 
В миреКристина ЛамбрехтАнджей ДудаГерманияПольшаБундесвер ГерманииНАТОУкраинаEurofighter TyphoonПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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