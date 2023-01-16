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В Хабаровске появится храм-памятник погибшим воинам-дальневосточникам - РИА Новости, 16.01.2023
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Хабаровский край
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В Хабаровске появится храм-памятник погибшим воинам-дальневосточникам
В Хабаровске появится храм-памятник погибшим воинам-дальневосточникам - РИА Новости, 16.01.2023
В Хабаровске появится храм-памятник погибшим воинам-дальневосточникам
В Хабаровске появится храм-памятник дальневосточникам, погибшим в ходе военных конфликтов, в том числе спецоперации на Украине, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:20
2023-01-16T11:41
хабаровский край
россия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. В Хабаровске появится храм-памятник дальневосточникам, погибшим в ходе военных конфликтов, в том числе спецоперации на Украине, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства храма-памятника воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери, посвященного воинам-дальневосточникам земли Хабаровской, павшим, защищая Россию во всех войнах и конфликтах, в том числе в ходе СВО. Храм появится в Краснофлотском районе Хабаровска на улице Тихоокеанской", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. В церемонии также приняли участие митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий и врио командующего войсками Восточного военного округа Алексей Ртищев. Заложив капсулу с памятной грамотой, они дали официальный старт стройке. "Это знаменательное событие для всех жителей нашего края. Храм-памятник воинской славы выступит символом нашей признательности воинам, павшим за Россию. Местом для всех православных людей, где мы будем вспоминать русское воинство, которое на протяжение тысячелетней истории России вставало на защиту Родины", - сказал на церемонии глава региона. Губернатор выразил уверенность, что новый храм станет "одним из центров духовной жизни региона, местом молитвы, спокойствия и настоящим украшением Хабаровска". По данным правительства региона, строительство храма-памятника воинской славы – первый шаг к появлению целого комплекса. В дальнейшем здесь также появятся собор, учебные заведения для будущих защитников России и будет создана аллея памяти. С момента начала спецоперации помощь военным и их семьям по поручению губернатора оказывают краевые власти, вводя социальные выплаты, помогая решить бытовые вопросы. Не остаются без внимания и семьи погибших, получающие выплаты из федерального и регионального бюджетов.
https://ria.ru/20230116/schelkovo-1845107799.html
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россия, хабаровск, хабаровский край, михаил дегтярев, алексей ртищев, украина, общество
Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Алексей Ртищев, Украина, Общество
11:20 16.01.2023 (обновлено: 11:41 16.01.2023)
 
В Хабаровске появится храм-памятник погибшим воинам-дальневосточникам

В Хабаровске появится храм-памятник дальневосточникам, погибшим в военных конфликтах

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на церемонии закладки капсулы на месте строительства храма-памятника воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на церемонии закладки капсулы на месте строительства храма-памятника воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на церемонии закладки капсулы на месте строительства храма-памятника воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери
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ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. В Хабаровске появится храм-памятник дальневосточникам, погибшим в ходе военных конфликтов, в том числе спецоперации на Украине, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства храма-памятника воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери, посвященного воинам-дальневосточникам земли Хабаровской, павшим, защищая Россию во всех войнах и конфликтах, в том числе в ходе СВО. Храм появится в Краснофлотском районе Хабаровска на улице Тихоокеанской", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
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В церемонии также приняли участие митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий и врио командующего войсками Восточного военного округа Алексей Ртищев. Заложив капсулу с памятной грамотой, они дали официальный старт стройке.
"Это знаменательное событие для всех жителей нашего края. Храм-памятник воинской славы выступит символом нашей признательности воинам, павшим за Россию. Местом для всех православных людей, где мы будем вспоминать русское воинство, которое на протяжение тысячелетней истории России вставало на защиту Родины", - сказал на церемонии глава региона.
Губернатор выразил уверенность, что новый храм станет "одним из центров духовной жизни региона, местом молитвы, спокойствия и настоящим украшением Хабаровска".
По данным правительства региона, строительство храма-памятника воинской славы – первый шаг к появлению целого комплекса. В дальнейшем здесь также появятся собор, учебные заведения для будущих защитников России и будет создана аллея памяти.
С момента начала спецоперации помощь военным и их семьям по поручению губернатора оказывают краевые власти, вводя социальные выплаты, помогая решить бытовые вопросы. Не остаются без внимания и семьи погибших, получающие выплаты из федерального и регионального бюджетов.
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Хабаровский крайРоссияХабаровскХабаровский крайМихаил ДегтяревАлексей РтищевУкраинаОбщество
 
 
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