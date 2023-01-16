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В Поморье организуют отделение Комитета семей воинов Отечества - РИА Новости, 16.01.2023
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Архангельская область
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В Поморье организуют отделение Комитета семей воинов Отечества
В Поморье организуют отделение Комитета семей воинов Отечества - РИА Новости, 16.01.2023
В Поморье организуют отделение Комитета семей воинов Отечества
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудил на встрече с матерями и супругами участников специальной военной операции вопросы поддержки... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:17
2023-01-16T22:17
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудил на встрече с матерями и супругами участников специальной военной операции вопросы поддержки военнослужащих и их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства."Практически с первого дня специальной военной операции мы занимаемся вопросами поддержки наших ребят и семей военнослужащих. Сегодня это одно из приоритетных направлений нашей работы, которое находится в постоянной зоне внимания. Мы отправляем посылки в зону СВО, стараемся обеспечить наших бойцов специальным обмундированием и техникой, которые не входят в стандартные наборы министерства обороны. Ребята сегодня героически выполняют свой воинский долг, но, вместе с тем, мы понимаем, что есть вы, их семьи, которые на время, пока глава семьи несет службу, остались без мужского плеча и нуждаетесь в нашей поддержке", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.Как отмечается в сообщении, в октябре прошлого года на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее!" был создан штаб поддержки военнослужащих и их семей, в котором сосредоточены все меры оказания поддержки – от консультационной до финансовой.Помощь оказывают и региональные общественные организации – Комитет солдатских матерей, Союз женщин Архангельской области, Фонд помощи военнослужащим "Победа за нами".На встрече было принято решение о создании регионального отделения Комитета семей воинов Отечества. Наравне со штабом поддержки военнослужащих и их семей на базе губернаторского центра оно будет аккумулировать усилия женских организаций, чтобы держать связь с матерями и женами участников СВО. В планах также – организация работы с центрами занятости по трудоустройству участников СВО.Цыбульский заверил участников встречи в том, что региональное правительство будет поддерживать новую общественную организацию на постоянной основе. Он поручил организовать работу по созданию местных ячеек Комитета семей воинов Отечества во всех муниципальных образованиях Архангельской области.
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александр цыбульский, архангельская область
Архангельская область, Александр Цыбульский, Архангельская область
22:17 16.01.2023
 

В Поморье организуют отделение Комитета семей воинов Отечества

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными у сборного пункта
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными у сборного пункта - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными у сборного пункта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудил на встрече с матерями и супругами участников специальной военной операции вопросы поддержки военнослужащих и их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Практически с первого дня специальной военной операции мы занимаемся вопросами поддержки наших ребят и семей военнослужащих. Сегодня это одно из приоритетных направлений нашей работы, которое находится в постоянной зоне внимания. Мы отправляем посылки в зону СВО, стараемся обеспечить наших бойцов специальным обмундированием и техникой, которые не входят в стандартные наборы министерства обороны. Ребята сегодня героически выполняют свой воинский долг, но, вместе с тем, мы понимаем, что есть вы, их семьи, которые на время, пока глава семьи несет службу, остались без мужского плеча и нуждаетесь в нашей поддержке", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.
Как отмечается в сообщении, в октябре прошлого года на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее!" был создан штаб поддержки военнослужащих и их семей, в котором сосредоточены все меры оказания поддержки – от консультационной до финансовой.
Помощь оказывают и региональные общественные организации – Комитет солдатских матерей, Союз женщин Архангельской области, Фонд помощи военнослужащим "Победа за нами".
На встрече было принято решение о создании регионального отделения Комитета семей воинов Отечества. Наравне со штабом поддержки военнослужащих и их семей на базе губернаторского центра оно будет аккумулировать усилия женских организаций, чтобы держать связь с матерями и женами участников СВО. В планах также – организация работы с центрами занятости по трудоустройству участников СВО.
Цыбульский заверил участников встречи в том, что региональное правительство будет поддерживать новую общественную организацию на постоянной основе. Он поручил организовать работу по созданию местных ячеек Комитета семей воинов Отечества во всех муниципальных образованиях Архангельской области.
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 17:35Архангельская область
Власти Архангельской области намерены учредить статус "дети войны"
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрхангельская область
 
 
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