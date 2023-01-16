https://ria.ru/20230116/otdelenie-1845325611.html

В Поморье организуют отделение Комитета семей воинов Отечества

В Поморье организуют отделение Комитета семей воинов Отечества - РИА Новости, 16.01.2023

В Поморье организуют отделение Комитета семей воинов Отечества

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудил на встрече с матерями и супругами участников специальной военной операции вопросы поддержки... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:17

2023-01-16T22:17

2023-01-16T22:17

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудил на встрече с матерями и супругами участников специальной военной операции вопросы поддержки военнослужащих и их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства."Практически с первого дня специальной военной операции мы занимаемся вопросами поддержки наших ребят и семей военнослужащих. Сегодня это одно из приоритетных направлений нашей работы, которое находится в постоянной зоне внимания. Мы отправляем посылки в зону СВО, стараемся обеспечить наших бойцов специальным обмундированием и техникой, которые не входят в стандартные наборы министерства обороны. Ребята сегодня героически выполняют свой воинский долг, но, вместе с тем, мы понимаем, что есть вы, их семьи, которые на время, пока глава семьи несет службу, остались без мужского плеча и нуждаетесь в нашей поддержке", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.Как отмечается в сообщении, в октябре прошлого года на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее!" был создан штаб поддержки военнослужащих и их семей, в котором сосредоточены все меры оказания поддержки – от консультационной до финансовой.Помощь оказывают и региональные общественные организации – Комитет солдатских матерей, Союз женщин Архангельской области, Фонд помощи военнослужащим "Победа за нами".На встрече было принято решение о создании регионального отделения Комитета семей воинов Отечества. Наравне со штабом поддержки военнослужащих и их семей на базе губернаторского центра оно будет аккумулировать усилия женских организаций, чтобы держать связь с матерями и женами участников СВО. В планах также – организация работы с центрами занятости по трудоустройству участников СВО.Цыбульский заверил участников встречи в том, что региональное правительство будет поддерживать новую общественную организацию на постоянной основе. Он поручил организовать работу по созданию местных ячеек Комитета семей воинов Отечества во всех муниципальных образованиях Архангельской области.

https://ria.ru/20230112/initsiativa-1844459660.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр цыбульский, архангельская область