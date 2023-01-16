https://ria.ru/20230116/obstrel-1845222758.html
Украинские военные обстреляли два района Донецка
Украинские военные обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские военные обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:53
2023-01-16T15:53
2023-01-16T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина
15:53 16.01.2023 (обновлено: 15:55 16.01.2023)
Украинские военные обстреляли два района Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка