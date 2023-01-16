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Украинские военные обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/obstrel-1845206259.html
Украинские военные обстреляли два района Донецка
Украинские военные обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские военные обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:05
2023-01-16T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 14.50 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, НАТО
15:05 16.01.2023 (обновлено: 15:12 16.01.2023)
 
Украинские военные обстреляли два района Донецка

СЦКК: ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами натовского калибра

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 14.50 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККНАТО
 
 
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