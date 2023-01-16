https://ria.ru/20230116/novosibirsk-1845079570.html

Новосибирская область будет наращивать темпы реализации нацпроектов

Новосибирская область будет наращивать темпы реализации нацпроектов - РИА Новости, 16.01.2023

Новосибирская область будет наращивать темпы реализации нацпроектов

Темпы и объемы реализации национальных проектов в Новосибирской области в 2023 году будут только расти, заявил губернатор региона Андрей Травников. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:14

2023-01-16T08:14

2023-01-16T08:14

новосибирская область

андрей травников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834555680_0:366:2990:2048_1920x0_80_0_0_cce24a1699fbedd16ad0ff521480eafd.jpg

НОВОСИБИРСК, 16 янв - РИА Новости. Темпы и объемы реализации национальных проектов в Новосибирской области в 2023 году будут только расти, заявил губернатор региона Андрей Травников. На оперативном совещании губернатора с членами регионального правительства и главами муниципальных образований министр экономического развития региона Лев Решетников доложил о промежуточных итогах реализации национальных проектов на территории Новосибирской области в 2022 году. "Можно констатировать, что по объему средств, которые были выделены на реализацию национальных проектов в 2022 году, поставлен очередной рекорд - регионом было освоено более 54 миллиардов рублей. По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика. Однако, у нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объемы осваиваемых средств в 2023 году", - сказал Травников. Глава региона отметил, что начавшийся год будет не менее сложным и напряженным, так как, несмотря на все макроэкономические и геополитические риски все национальные проекты обеспечены федеральным и региональным финансированием. Количество запланированных к реализации объектов только прирастает. При этом в Новосибирской области есть собственные региональные программы и по строительству по благоустройству, а также появятся новые, напомнил он. "Просьба настраиваться, разворачивать работу по всем фронтам, форсировать там, где вы видите риски. Со стороны правительства Новосибирской области будет оказываться максимальная помощь. Такая же поддержка - со стороны Законодательного Собрания региона. Принцип этого года такой же, как в 2022 - мы стимулируем добросовестных подрядчиков. Те подрядчики, которые работают с опережением сроков, для них есть возможность приблизить финансирование", – подчеркнул губернатор. Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов РФ и входит в десятку регионов с наибольшими объемами финансирования. За три года реализации нацпроектов на территории региона (период 2019-2022 годы) было освоено более 153 миллиардов рублей. Эти средства направлены на строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий.

https://ria.ru/20221117/dorogi-1832151488.html

https://ria.ru/20221110/novosibirsk-1830433477.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирская область, андрей травников