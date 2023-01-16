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Новосибирская область будет наращивать темпы реализации нацпроектов - РИА Новости, 16.01.2023
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Новосибирская область будет наращивать темпы реализации нацпроектов
Новосибирская область будет наращивать темпы реализации нацпроектов - РИА Новости, 16.01.2023
Новосибирская область будет наращивать темпы реализации нацпроектов
Темпы и объемы реализации национальных проектов в Новосибирской области в 2023 году будут только расти, заявил губернатор региона Андрей Травников. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:14
2023-01-16T08:14
новосибирская область
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 16 янв - РИА Новости. Темпы и объемы реализации национальных проектов в Новосибирской области в 2023 году будут только расти, заявил губернатор региона Андрей Травников. На оперативном совещании губернатора с членами регионального правительства и главами муниципальных образований министр экономического развития региона Лев Решетников доложил о промежуточных итогах реализации национальных проектов на территории Новосибирской области в 2022 году. "Можно констатировать, что по объему средств, которые были выделены на реализацию национальных проектов в 2022 году, поставлен очередной рекорд - регионом было освоено более 54 миллиардов рублей. По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика. Однако, у нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объемы осваиваемых средств в 2023 году", - сказал Травников. Глава региона отметил, что начавшийся год будет не менее сложным и напряженным, так как, несмотря на все макроэкономические и геополитические риски все национальные проекты обеспечены федеральным и региональным финансированием. Количество запланированных к реализации объектов только прирастает. При этом в Новосибирской области есть собственные региональные программы и по строительству по благоустройству, а также появятся новые, напомнил он. "Просьба настраиваться, разворачивать работу по всем фронтам, форсировать там, где вы видите риски. Со стороны правительства Новосибирской области будет оказываться максимальная помощь. Такая же поддержка - со стороны Законодательного Собрания региона. Принцип этого года такой же, как в 2022 - мы стимулируем добросовестных подрядчиков. Те подрядчики, которые работают с опережением сроков, для них есть возможность приблизить финансирование", – подчеркнул губернатор. Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов РФ и входит в десятку регионов с наибольшими объемами финансирования. За три года реализации нацпроектов на территории региона (период 2019-2022 годы) было освоено более 153 миллиардов рублей. Эти средства направлены на строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий.
https://ria.ru/20221117/dorogi-1832151488.html
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новосибирская область, андрей травников
Новосибирская область, Андрей Травников
08:14 16.01.2023
 
Новосибирская область будет наращивать темпы реализации нацпроектов

Губернатор Травников: Новосибирская область будет наращивать темпы реализации нацпроектов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНовосибирск зимой
Новосибирск зимой - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 16 янв - РИА Новости. Темпы и объемы реализации национальных проектов в Новосибирской области в 2023 году будут только расти, заявил губернатор региона Андрей Травников.
На оперативном совещании губернатора с членами регионального правительства и главами муниципальных образований министр экономического развития региона Лев Решетников доложил о промежуточных итогах реализации национальных проектов на территории Новосибирской области в 2022 году.
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Около 85 процентов новосибирских дорог приведут к нормативу за пять лет
"Можно констатировать, что по объему средств, которые были выделены на реализацию национальных проектов в 2022 году, поставлен очередной рекорд - регионом было освоено более 54 миллиардов рублей. По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика. Однако, у нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объемы осваиваемых средств в 2023 году", - сказал Травников.
Глава региона отметил, что начавшийся год будет не менее сложным и напряженным, так как, несмотря на все макроэкономические и геополитические риски все национальные проекты обеспечены федеральным и региональным финансированием. Количество запланированных к реализации объектов только прирастает. При этом в Новосибирской области есть собственные региональные программы и по строительству по благоустройству, а также появятся новые, напомнил он.
"Просьба настраиваться, разворачивать работу по всем фронтам, форсировать там, где вы видите риски. Со стороны правительства Новосибирской области будет оказываться максимальная помощь. Такая же поддержка - со стороны Законодательного Собрания региона. Принцип этого года такой же, как в 2022 - мы стимулируем добросовестных подрядчиков. Те подрядчики, которые работают с опережением сроков, для них есть возможность приблизить финансирование", – подчеркнул губернатор.
Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов РФ и входит в десятку регионов с наибольшими объемами финансирования. За три года реализации нацпроектов на территории региона (период 2019-2022 годы) было освоено более 153 миллиардов рублей. Эти средства направлены на строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий.
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Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15 млрд руб
 
Новосибирская областьАндрей Травников
 
 
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