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В Новосибирске подростку удалили опухоль мозга размером с грецкий орех - РИА Новости, 16.01.2023
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В Новосибирске подростку удалили опухоль мозга размером с грецкий орех
В Новосибирске подростку удалили опухоль мозга размером с грецкий орех - РИА Новости, 16.01.2023
В Новосибирске подростку удалили опухоль мозга размером с грецкий орех
Нейрохирурги в Новосибирске спасли 16-летнего подростка, удалив сложную опухоль мозга размером с грецкий орех, сообщает Национальный медицинский... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:57
2023-01-16T07:57
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НОВОСИБИРСК, 16 янв - РИА Новости. Нейрохирурги в Новосибирске спасли 16-летнего подростка, удалив сложную опухоль мозга размером с грецкий орех, сообщает Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н.Мешалкина Минздрава РФ. В клинике пояснили, что глиому размером с грецкий орех у мальчика выявили на стадии тяжелых осложнений. "Хирурги решили сложную задачу по удалению объемного образования, не нанеся ущерба функционально значимым зонам. Пациента выписали в хорошем состоянии. Опухоль оказалась доброкачественной - наилучший тип для благополучного прогноза. Лучевая терапия мальчику не понадобилась", - говорится в сообщении. В медицинском центре рассказали, что при поступлении подросток находился на стадии перехода в глубокую инвалидизацию. Опухоль в третьем желудочке головного мозга сдавливала эту жизненно важную структуру, отчего блокировался отток спинномозговой жидкости, что привело к системному нарушению питания мозга и всех метаболических процессов в нем. Требовалась экстренная операция. "Новообразование такого типа растет достаточно медленно, поэтому можно с уверенностью сказать, что этому процессу у пациента несколько лет. Можно было обнаружить его значительно раньше и не доводить ситуацию до угрозы жизни. А симптомы, которые позволяют заподозрить проблему в данном случае, – это головные боли, длительные и необычного характера. Если они возвращаются, это прямое показание к магнитно-резонансной томографии и обращению к врачу", - прокомментировал нейрохирург Сергей Чернов.
https://ria.ru/20230113/vrachi-1844678339.html
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общество, сергей чернов, новосибирск, россия
Хорошие новости, Общество, Сергей Чернов, Новосибирск, Россия
07:57 16.01.2023
 
В Новосибирске подростку удалили опухоль мозга размером с грецкий орех

Нейрохирурги в Новосибирске удалили подростку опухоль мозга размером с грецкий орех

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВрачи проводят операцию по удалению раковой опухоли
Врачи проводят операцию по удалению раковой опухоли - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Врачи проводят операцию по удалению раковой опухоли. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 янв - РИА Новости. Нейрохирурги в Новосибирске спасли 16-летнего подростка, удалив сложную опухоль мозга размером с грецкий орех, сообщает Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н.Мешалкина Минздрава РФ.
В клинике пояснили, что глиому размером с грецкий орех у мальчика выявили на стадии тяжелых осложнений.
Хирург во время операции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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"Хирурги решили сложную задачу по удалению объемного образования, не нанеся ущерба функционально значимым зонам. Пациента выписали в хорошем состоянии. Опухоль оказалась доброкачественной - наилучший тип для благополучного прогноза. Лучевая терапия мальчику не понадобилась", - говорится в сообщении.
В медицинском центре рассказали, что при поступлении подросток находился на стадии перехода в глубокую инвалидизацию. Опухоль в третьем желудочке головного мозга сдавливала эту жизненно важную структуру, отчего блокировался отток спинномозговой жидкости, что привело к системному нарушению питания мозга и всех метаболических процессов в нем. Требовалась экстренная операция.
"Новообразование такого типа растет достаточно медленно, поэтому можно с уверенностью сказать, что этому процессу у пациента несколько лет. Можно было обнаружить его значительно раньше и не доводить ситуацию до угрозы жизни. А симптомы, которые позволяют заподозрить проблему в данном случае, – это головные боли, длительные и необычного характера. Если они возвращаются, это прямое показание к магнитно-резонансной томографии и обращению к врачу", - прокомментировал нейрохирург Сергей Чернов.
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