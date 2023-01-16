Ясли открыли в липецком селе в рамках нацпроекта
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиЯсли открылись в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Ясли открылись в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области в рамках национального проекта "Демография", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на строительство были выделены около 117 миллионов из бюджетов всех уровней. Ясли смогут посещать 60 детей от года до трех лет.
Артамонов отметил, что в здании, где разместилось дошкольное образовательное учреждение - просторные спальни, есть раздевалки и игровые, кабинет психолога, логопеда, сенсорная комната, актовый и спортивные залы. Также в здании разместили медицинский блок, прачечную и пищеблок.
"В поселке живут две с половиной тысячи человек, много молодых семей с детьми дошкольного возраста. Существующий детский сад был переполнен. Теперь вопрос с очередью закрыт", – сказал Артамонов.
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиЯсли открылись в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
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Ясли открылись в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиЯсли открылись в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
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Ясли открылись в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
1 из 2
Ясли открылись в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
2 из 2
Ясли открылись в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области