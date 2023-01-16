https://ria.ru/20230116/natsproekt-1845112119.html

Ясли открыли в липецком селе в рамках нацпроекта

Ясли открыли в липецком селе в рамках нацпроекта - РИА Новости, 16.01.2023

Ясли открыли в липецком селе в рамках нацпроекта

Ясли открылись в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области в рамках национального проекта "Демография", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:06

2023-01-16T11:06

2023-01-16T11:06

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

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ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Ясли открылись в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области в рамках национального проекта "Демография", сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, на строительство были выделены около 117 миллионов из бюджетов всех уровней. Ясли смогут посещать 60 детей от года до трех лет. Артамонов отметил, что в здании, где разместилось дошкольное образовательное учреждение - просторные спальни, есть раздевалки и игровые, кабинет психолога, логопеда, сенсорная комната, актовый и спортивные залы. Также в здании разместили медицинский блок, прачечную и пищеблок. "В поселке живут две с половиной тысячи человек, много молодых семей с детьми дошкольного возраста. Существующий детский сад был переполнен. Теперь вопрос с очередью закрыт", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230111/dopsredstva-1844092376.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, елецкий район