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"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года

"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года - РИА Новости, 16.01.2023

"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года

Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана (Daniels) "Всё везде и сразу" завоевал премию Ассоциации кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards ("Выбор критиков") РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:22

2023-01-16T11:22

2023-01-16T11:22

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана (Daniels) "Всё везде и сразу" завоевал премию Ассоциации кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards ("Выбор критиков") в категории "Лучший фильм года", сообщает Variety. Картина режиссерского дуэта ​​была лидером по числу номинаций и за приз боролась в 14 категориях. Она также была удостоена наград за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж, мужскую роль второго плана. Премию за лучший фильм в комедийном жанре получил детектив "Достать ножи: стеклянная луковица", а лучшим анимационным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо". Приз в категории "Лучший зарубежный фильм" вручили индийскому проекту "RRR: Рядом ревет революция". За визуальные эффекты был отмечен "Аватар: путь воды". Награду за "Лучшую мужскую роль" получил Брендан Фрейзер за роль в картине "Кит", а лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт за работу в фильме "Тар". Среди драматических сериалов выделили "Лучше звоните Соулу", а комедийных — "Начальная школа Эбботт". "Выбывшая" обошла другие мини-сериалы. Премия "Выбор критиков" учреждена в 1995 году крупнейшим профессиональной ассоциацией кинокритиков США и Канады Broadcast Film Critics Association.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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