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"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года - РИА Новости, 16.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230116/nagrada-1845116638.html
"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года
"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года - РИА Новости, 16.01.2023
"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года
Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана (Daniels) "Всё везде и сразу" завоевал премию Ассоциации кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards ("Выбор критиков") РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:22
2023-01-16T11:22
культура
новости культуры
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сша
канада
кино и сериалы
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана (Daniels) "Всё везде и сразу" завоевал премию Ассоциации кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards ("Выбор критиков") в категории "Лучший фильм года", сообщает Variety. Картина режиссерского дуэта ​​была лидером по числу номинаций и за приз боролась в 14 категориях. Она также была удостоена наград за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж, мужскую роль второго плана. Премию за лучший фильм в комедийном жанре получил детектив "Достать ножи: стеклянная луковица", а лучшим анимационным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо". Приз в категории "Лучший зарубежный фильм" вручили индийскому проекту "RRR: Рядом ревет революция". За визуальные эффекты был отмечен "Аватар: путь воды". Награду за "Лучшую мужскую роль" получил Брендан Фрейзер за роль в картине "Кит", а лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт за работу в фильме "Тар". Среди драматических сериалов выделили "Лучше звоните Соулу", а комедийных — "Начальная школа Эбботт". "Выбывшая" обошла другие мини-сериалы. Премия "Выбор критиков" учреждена в 1995 году крупнейшим профессиональной ассоциацией кинокритиков США и Канады Broadcast Film Critics Association.
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новости культуры, кейт бланшетт, сша, канада, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кейт Бланшетт, США, Канада, Кино и сериалы
11:22 16.01.2023
 
"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года

"Всё везде и сразу" завоевала награду кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards

© Кинокомпания Вольга/A24Кадр из фильма "Всё везде и сразу"
Кадр из фильма Всё везде и сразу
© Кинокомпания Вольга/A24
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана (Daniels) "Всё везде и сразу" завоевал премию Ассоциации кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards ("Выбор критиков") в категории "Лучший фильм года", сообщает Variety.
Картина режиссерского дуэта ​​была лидером по числу номинаций и за приз боролась в 14 категориях. Она также была удостоена наград за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж, мужскую роль второго плана.
Премию за лучший фильм в комедийном жанре получил детектив "Достать ножи: стеклянная луковица", а лучшим анимационным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо". Приз в категории "Лучший зарубежный фильм" вручили индийскому проекту "RRR: Рядом ревет революция". За визуальные эффекты был отмечен "Аватар: путь воды".
Награду за "Лучшую мужскую роль" получил Брендан Фрейзер за роль в картине "Кит", а лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт за работу в фильме "Тар".
Среди драматических сериалов выделили "Лучше звоните Соулу", а комедийных — "Начальная школа Эбботт". "Выбывшая" обошла другие мини-сериалы.
Премия "Выбор критиков" учреждена в 1995 году крупнейшим профессиональной ассоциацией кинокритиков США и Канады Broadcast Film Critics Association.
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