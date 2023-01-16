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"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года
"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года - РИА Новости, 16.01.2023
"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года
Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана (Daniels) "Всё везде и сразу" завоевал премию Ассоциации кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards ("Выбор критиков") РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:22
2023-01-16T11:22
2023-01-16T11:22
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана (Daniels) "Всё везде и сразу" завоевал премию Ассоциации кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards ("Выбор критиков") в категории "Лучший фильм года", сообщает Variety. Картина режиссерского дуэта была лидером по числу номинаций и за приз боролась в 14 категориях. Она также была удостоена наград за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж, мужскую роль второго плана. Премию за лучший фильм в комедийном жанре получил детектив "Достать ножи: стеклянная луковица", а лучшим анимационным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо". Приз в категории "Лучший зарубежный фильм" вручили индийскому проекту "RRR: Рядом ревет революция". За визуальные эффекты был отмечен "Аватар: путь воды". Награду за "Лучшую мужскую роль" получил Брендан Фрейзер за роль в картине "Кит", а лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт за работу в фильме "Тар". Среди драматических сериалов выделили "Лучше звоните Соулу", а комедийных — "Начальная школа Эбботт". "Выбывшая" обошла другие мини-сериалы. Премия "Выбор критиков" учреждена в 1995 году крупнейшим профессиональной ассоциацией кинокритиков США и Канады Broadcast Film Critics Association.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кейт бланшетт, сша, канада, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кейт Бланшетт, США, Канада, Кино и сериалы
"Всё везде и сразу" кинокритики США и Канады назвали лучшим фильмом года
"Всё везде и сразу" завоевала награду кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости.
Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана (Daniels) "Всё везде и сразу" завоевал премию Ассоциации кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards ("Выбор критиков") в категории "Лучший фильм года", сообщает
Variety.
Картина режиссерского дуэта была лидером по числу номинаций и за приз боролась в 14 категориях. Она также была удостоена наград за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж, мужскую роль второго плана.
Премию за лучший фильм в комедийном жанре получил детектив "Достать ножи: стеклянная луковица", а лучшим анимационным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо". Приз в категории "Лучший зарубежный фильм" вручили индийскому проекту "RRR: Рядом ревет революция". За визуальные эффекты был отмечен "Аватар: путь воды".
Награду за "Лучшую мужскую роль" получил Брендан Фрейзер за роль в картине "Кит", а лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт за работу в фильме "Тар".
Среди драматических сериалов выделили "Лучше звоните Соулу", а комедийных — "Начальная школа Эбботт". "Выбывшая" обошла другие мини-сериалы.
Премия "Выбор критиков" учреждена в 1995 году крупнейшим профессиональной ассоциацией кинокритиков США и Канады Broadcast Film Critics Association.