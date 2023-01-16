https://ria.ru/20230116/naemniki-1845073153.html

Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре - РИА Новости, 16.01.2023

Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

В Соледаре насчитывалось около десятка американских наемников, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский мобилизованный. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T06:08

2023-01-16T06:08

2023-01-16T08:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

соледар

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СОЛЕДАР (ДНР), 16 янв — РИА Новости. В Соледаре насчитывалось около десятка американских наемников, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский мобилизованный."Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", — сказал он. Он объяснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. По словам пленного, всего в этой группе наемников было девять человек. Это были штурмовые подразделения, вооруженные винтовками американского производства.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.Накануне президент Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба.

https://ria.ru/20230116/podgotovka-1845072437.html

https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html

россия

донецкая народная республика

соледар

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безопасность, россия, донецкая народная республика, соледар