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Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/naemniki-1845073153.html
Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре - РИА Новости, 16.01.2023
Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
В Соледаре насчитывалось около десятка американских наемников, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский мобилизованный. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T06:08
2023-01-16T08:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
соледар
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СОЛЕДАР (ДНР), 16 янв — РИА Новости. В Соледаре насчитывалось около десятка американских наемников, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский мобилизованный."Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", — сказал он. Он объяснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. По словам пленного, всего в этой группе наемников было девять человек. Это были штурмовые подразделения, вооруженные винтовками американского производства.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.Накануне президент Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба.
https://ria.ru/20230116/podgotovka-1845072437.html
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россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, соледар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Соледар
06:08 16.01.2023 (обновлено: 08:43 16.01.2023)
 
Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

Украинский военнопленный рассказал, что видел в Соледаре девять наемников из США

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛЕДАР (ДНР), 16 янв — РИА Новости. В Соледаре насчитывалось около десятка американских наемников, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский мобилизованный.
"Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", — сказал он.
Он объяснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. По словам пленного, всего в этой группе наемников было девять человек. Это были штурмовые подразделения, вооруженные винтовками американского производства.
Военнослужащие армии США в Германии - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
05:50Специальная военная операция на Украине
США начали готовить украинских военных в Германии, пишут СМИ
Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны АртемовскСеверск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
Накануне президент Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба.
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
03:44Специальная военная операция на Украине
CNN: Украина стала лабораторией для испытания оружия США
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСоледар
 
 
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