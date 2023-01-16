https://ria.ru/20230116/naemniki-1845070255.html

В Соледаре наемники бросали украинцев "на мясо", заявил пленный

В Соледаре наемники бросали украинцев "на мясо", заявил пленный - РИА Новости, 16.01.2023

В Соледаре наемники бросали украинцев "на мясо", заявил пленный

В районе Соледара в ДНР много наемников, в том числе из США, но как пушечное мясо они использовали мобилизованных украинцев, рассказал РИА Новости пленный. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T04:08

2023-01-16T04:08

2023-01-16T04:14

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

соледар

сша

россия

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СОЛЕДАР (ЛНР), 16 янв — РИА Новости. В районе Соледара в ДНР много наемников, в том числе из США, но как пушечное мясо они использовали мобилизованных украинцев, рассказал РИА Новости пленный. "Они спецы, но когда им раз навалят, они сразу нас бросают на мясо, а сами бегут с ВСУшниками", — сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос, сколько наемников в районе Соледара, он отметил, что "много".Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.Ранее в воскресенье президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.

https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html

донецкая народная республика

соледар

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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, соледар, сша, россия