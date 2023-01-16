https://ria.ru/20230116/moskva-1847128870.html

Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице

Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице - РИА Новости, 24.01.2023

Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице

Гололедица ожидается в ближайшие часы и до утра 17 января в Москве, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-16T16:20

2023-01-16T16:20

2023-01-24T16:26

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москва

городское хозяйство москвы

зима

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в ближайшие часы и до утра 17 января в Москве, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 17 января в столице возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20230112/podsvetka-1844295066.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, зима