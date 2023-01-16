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Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице
Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице - РИА Новости, 24.01.2023
Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице
Гололедица ожидается в ближайшие часы и до утра 17 января в Москве, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-16T16:20
2023-01-16T16:20
2023-01-24T16:26
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в ближайшие часы и до утра 17 января в Москве, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 17 января в столице возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, зима
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Зима