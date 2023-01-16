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Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице - РИА Новости, 24.01.2023
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Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице
Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице - РИА Новости, 24.01.2023
Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице
Гололедица ожидается в ближайшие часы и до утра 17 января в Москве, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-16T16:20
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москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
зима
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в ближайшие часы и до утра 17 января в Москве, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 17 января в столице возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы, зима
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Зима
16:20 16.01.2023 (обновлено: 16:26 24.01.2023)
 

Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСильные морозы в Москве
Сильные морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сильные морозы в Москве
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в ближайшие часы и до утра 17 января в Москве, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 17 января в столице возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы", - говорится в сообщении.
Дом Рахманова на Чистопрудном бульваре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 10:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Вечерняя красота: самые интересные здания с подсветкой на Бульварном кольце
В комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыЗима
 
 
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