https://ria.ru/20230116/moskva-1845258472.html

В Москве на ЦКАД перевернулся грузовик

В Москве на ЦКАД перевернулся грузовик - РИА Новости, 16.01.2023

В Москве на ЦКАД перевернулся грузовик

Движение на внешней стороне 228 километра ЦКАД в Москве затруднено на 3,5 километра из-за аварии с перевернувшимся грузовиком, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:14

2023-01-16T17:14

2023-01-16T17:14

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Движение на внешней стороне 228 километра ЦКАД в Москве затруднено на 3,5 километра из-за аварии с перевернувшимся грузовиком, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 228 километра ЦКАД грузовик врезался в отбойник, после чего его прицеп перевернулся и перекрыл движение. Движение на участке затруднено на 3,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230116/avto-1845128425.html

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происшествия, авто, москва, дтп, россия