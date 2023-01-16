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Ростовский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции" - РИА Новости, 16.01.2023
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Ростовский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции"
Ростовский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции" - РИА Новости, 16.01.2023
Ростовский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции"
Пенсионер из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников, которые предложили выгодно инвестировать деньги и похитили более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:48
2023-01-16T13:48
происшествия
ростов-на-дону
россия
пенсионеры
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости. Пенсионер из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников, которые предложили выгодно инвестировать деньги и похитили более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по области. "Пенсионер из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников и потерял более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Как рассказал потерпевший, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником одной из биржевых платформ и предложил выгодно инвестировать деньги. "Мужчина убедил меня в том, что, вложив свои деньги, я могу получить проценты и тем самым увеличу свой достаток. Также он сказал, что мне не стоит переживать, потому что он поможет во всем разобраться, но для этого потребуется начальное вложение", – приводятся в релизе слова 77-летнего пенсионера. Когда потерпевший перевел деньги на указанный мошенником банковский счет, у него списали чуть более миллиона рублей. Через некоторое время мужчина решил проверить состояние счета, но доступ к нему получить не смог. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - уточнили в ГУМВД.
https://ria.ru/20221229/fishing-1842119494.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, пенсионеры, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Пенсионеры, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), мошенники
13:48 16.01.2023
 
Ростовский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции"

В Ростове-на-Дону пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости. Пенсионер из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников, которые предложили выгодно инвестировать деньги и похитили более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по области.
"Пенсионер из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников и потерял более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Как рассказал потерпевший, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником одной из биржевых платформ и предложил выгодно инвестировать деньги.
"Мужчина убедил меня в том, что, вложив свои деньги, я могу получить проценты и тем самым увеличу свой достаток. Также он сказал, что мне не стоит переживать, потому что он поможет во всем разобраться, но для этого потребуется начальное вложение", – приводятся в релизе слова 77-летнего пенсионера.
Когда потерпевший перевел деньги на указанный мошенником банковский счет, у него списали чуть более миллиона рублей. Через некоторое время мужчина решил проверить состояние счета, но доступ к нему получить не смог. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - уточнили в ГУМВД.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияПенсионерыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)мошенники
 
 
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