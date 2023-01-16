https://ria.ru/20230116/moshenniki-1845178196.html
Ростовский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции"
Ростовский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции" - РИА Новости, 16.01.2023
Ростовский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции"
Пенсионер из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников, которые предложили выгодно инвестировать деньги и похитили более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:48
2023-01-16T13:48
2023-01-16T13:48
происшествия
ростов-на-дону
россия
пенсионеры
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости. Пенсионер из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников, которые предложили выгодно инвестировать деньги и похитили более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по области. "Пенсионер из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников и потерял более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Как рассказал потерпевший, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником одной из биржевых платформ и предложил выгодно инвестировать деньги. "Мужчина убедил меня в том, что, вложив свои деньги, я могу получить проценты и тем самым увеличу свой достаток. Также он сказал, что мне не стоит переживать, потому что он поможет во всем разобраться, но для этого потребуется начальное вложение", – приводятся в релизе слова 77-летнего пенсионера. Когда потерпевший перевел деньги на указанный мошенником банковский счет, у него списали чуть более миллиона рублей. Через некоторое время мужчина решил проверить состояние счета, но доступ к нему получить не смог. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - уточнили в ГУМВД.
https://ria.ru/20221229/fishing-1842119494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, пенсионеры, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Пенсионеры, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), мошенники
Ростовский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции"
В Ростове-на-Дону пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей на "инвестиции"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости.
Пенсионер из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников, которые предложили выгодно инвестировать деньги и похитили более 1 миллиона рублей, сообщает
пресс-служба ГУМВД России по области.
"Пенсионер из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников и потерял более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Как рассказал потерпевший, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником одной из биржевых платформ и предложил выгодно инвестировать деньги.
"Мужчина убедил меня в том, что, вложив свои деньги, я могу получить проценты и тем самым увеличу свой достаток. Также он сказал, что мне не стоит переживать, потому что он поможет во всем разобраться, но для этого потребуется начальное вложение", – приводятся в релизе слова 77-летнего пенсионера.
Когда потерпевший перевел деньги на указанный мошенником банковский счет, у него списали чуть более миллиона рублей. Через некоторое время мужчина решил проверить состояние счета, но доступ к нему получить не смог. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - уточнили в ГУМВД.