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Вице-премьер Молдавии заявил, что будет судиться с мэром Кишинева - РИА Новости, 16.01.2023
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Вице-премьер Молдавии заявил, что будет судиться с мэром Кишинева
Вице-премьер Молдавии заявил, что будет судиться с мэром Кишинева - РИА Новости, 16.01.2023
Вице-премьер Молдавии заявил, что будет судиться с мэром Кишинева
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил в понедельник, что подал судебный иск против мэра Кишинева Иона Чебана, который ранее обвинил его в причастности к... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:17
2023-01-16T16:17
ион чебан
кишинев
молдавия
в мире
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил в понедельник, что подал судебный иск против мэра Кишинева Иона Чебана, который ранее обвинил его в причастности к коррупционным схемам по закупке природного газа. В ноябре прошлого года мэр Кишинева заявил в телеэфире, что Спыну и глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан якобы создали схему по хищению денег при поставке газа, конечными бенефициарами которой стали два иностранных специалиста. Также Чебан выразил мнение, что не было никакой необходимости вводить чрезвычайное положение в энергетике. "Суд принял мой иск против мэра Кишинева. Первое слушание состоится 28 марта 2023 года. Этот персонаж должен будет ответить за всю ложь, сказанную против меня", - написал Спыну в понедельник в своем телеграм-канале. Вице-премьер часто критикует в медиапространстве кишиневского градоначальника. Согласно предварительному решению правящей партии "Действие и солидарность", Спыну может быть выдвинут кандидатом на пост мэра. Политологи в Кишиневе связывают обострение риторики между Чебаном и Спыну с предстоящими осенью выборами в местные органы власти. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В прошлом году тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Ранее Спыну заявил, что в январе закупочная цена на газ может составить 1230 долларов за тысячу кубометров, так как "в 2022 году были рекордные цены на газ". В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
https://ria.ru/20230116/dodon-1845217706.html
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ион чебан, кишинев, молдавия, в мире, молдовагаз
Ион Чебан, Кишинев, Молдавия, В мире, Молдовагаз
16:17 16.01.2023
 
Вице-премьер Молдавии заявил, что будет судиться с мэром Кишинева

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил, что подал судебный иск против мэра Кишинева Чебана

© Sputnik / Mihai CarausВице-премьер Молдавии Андрей Спыну
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил в понедельник, что подал судебный иск против мэра Кишинева Иона Чебана, который ранее обвинил его в причастности к коррупционным схемам по закупке природного газа.
В ноябре прошлого года мэр Кишинева заявил в телеэфире, что Спыну и глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан якобы создали схему по хищению денег при поставке газа, конечными бенефициарами которой стали два иностранных специалиста. Также Чебан выразил мнение, что не было никакой необходимости вводить чрезвычайное положение в энергетике.
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"Суд принял мой иск против мэра Кишинева. Первое слушание состоится 28 марта 2023 года. Этот персонаж должен будет ответить за всю ложь, сказанную против меня", - написал Спыну в понедельник в своем телеграм-канале.
Вице-премьер часто критикует в медиапространстве кишиневского градоначальника. Согласно предварительному решению правящей партии "Действие и солидарность", Спыну может быть выдвинут кандидатом на пост мэра. Политологи в Кишиневе связывают обострение риторики между Чебаном и Спыну с предстоящими осенью выборами в местные органы власти.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В прошлом году тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Ранее Спыну заявил, что в январе закупочная цена на газ может составить 1230 долларов за тысячу кубометров, так как "в 2022 году были рекордные цены на газ".
В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
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