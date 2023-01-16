https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845154583.html

В Кремле не ответили на вопрос о разговоре Путина с Медведчуком

В Кремле не ответили на вопрос о разговоре Путина с Медведчуком - РИА Новости, 16.01.2023

В Кремле не ответили на вопрос о разговоре Путина с Медведчуком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, общался ли глава государства Владимир Путин с депутатом украинской партии "Оппозиционная... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:51

2023-01-16T12:51

2023-01-16T12:51

в мире

украина

россия

владимир путин

виктор медведчук

донецкая народная республика

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:282:1716:1247_1920x0_80_0_0_0b79437914605626d7491e10f90295fd.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, общался ли глава государства Владимир Путин с депутатом украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчуком после его освобождения и где сейчас находится бывший украинский депутат. "Оставляю без ответа этот вопрос", - сказал Песков журналистам. Верховная рада Украины на днях лишила мандатов Медведчука и других депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845072740.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, владимир путин, виктор медведчук, донецкая народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, служба безопасности украины, дмитрий песков