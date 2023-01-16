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В Кремле не ответили на вопрос о разговоре Путина с Медведчуком - РИА Новости, 16.01.2023
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В Кремле не ответили на вопрос о разговоре Путина с Медведчуком
В Кремле не ответили на вопрос о разговоре Путина с Медведчуком - РИА Новости, 16.01.2023
В Кремле не ответили на вопрос о разговоре Путина с Медведчуком
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, общался ли глава государства Владимир Путин с депутатом украинской партии "Оппозиционная... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:51
2023-01-16T12:51
в мире
украина
россия
владимир путин
виктор медведчук
донецкая народная республика
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, общался ли глава государства Владимир Путин с депутатом украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчуком после его освобождения и где сейчас находится бывший украинский депутат. "Оставляю без ответа этот вопрос", - сказал Песков журналистам. Верховная рада Украины на днях лишила мандатов Медведчука и других депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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в мире, украина, россия, владимир путин, виктор медведчук, донецкая народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, служба безопасности украины, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Виктор Медведчук, Донецкая Народная Республика, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Дмитрий Песков
12:51 16.01.2023
 
В Кремле не ответили на вопрос о разговоре Путина с Медведчуком

Песков не стал раскрывать, разговаривал ли Путин с Медведчуком после его освобождения

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, общался ли глава государства Владимир Путин с депутатом украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчуком после его освобождения и где сейчас находится бывший украинский депутат.
"Оставляю без ответа этот вопрос", - сказал Песков журналистам.
Верховная рада Украины на днях лишила мандатов Медведчука и других депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.
СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 06:03Специальная военная операция на Украине
Медведчук обвинил политиков в США и Европе в нежелании мира на Украине
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВиктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныДмитрий Песков
 
 
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