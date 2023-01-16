https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845153701.html

Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука

Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука - РИА Новости, 16.01.2023

Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли Владимир Путин статью депутата украинской партии "Оппозиционная платформа - За... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:50

2023-01-16T12:50

2023-01-16T15:56

виктор медведчук

владимир путин

украина

россия

политика

дмитрий песков

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли Владимир Путин статью депутата украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которая была опубликована в российских СМИ, но отметил, что она хорошо расходится и вызывает большой интерес. Бывший депутат Верховной Рады Украины Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине. "Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", - сказал Песков журналистам. Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20230111/medvedchuk-1844083967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

виктор медведчук, владимир путин, украина, россия, политика, дмитрий песков, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины