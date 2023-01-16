https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845153701.html
Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука
Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука - РИА Новости, 16.01.2023
Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли Владимир Путин статью депутата украинской партии "Оппозиционная платформа - За... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:50
2023-01-16T12:50
2023-01-16T15:56
виктор медведчук
владимир путин
украина
россия
политика
дмитрий песков
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли Владимир Путин статью депутата украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которая была опубликована в российских СМИ, но отметил, что она хорошо расходится и вызывает большой интерес. Бывший депутат Верховной Рады Украины Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине. "Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", - сказал Песков журналистам. Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20230111/medvedchuk-1844083967.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор медведчук, владимир путин, украина, россия, политика, дмитрий песков, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины
Виктор Медведчук, Владимир Путин, Украина, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины
12:50 16.01.2023 (обновлено: 15:56 16.01.2023)
Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что не знает, читал ли Путин статью Медведчука