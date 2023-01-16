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Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука - РИА Новости, 16.01.2023
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Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука
Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука - РИА Новости, 16.01.2023
Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли Владимир Путин статью депутата украинской партии "Оппозиционная платформа - За... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:50
2023-01-16T15:56
виктор медведчук
владимир путин
украина
россия
политика
дмитрий песков
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли Владимир Путин статью депутата украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которая была опубликована в российских СМИ, но отметил, что она хорошо расходится и вызывает большой интерес. Бывший депутат Верховной Рады Украины Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине. "Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", - сказал Песков журналистам. Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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виктор медведчук, владимир путин, украина, россия, политика, дмитрий песков, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины
Виктор Медведчук, Владимир Путин, Украина, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины
12:50 16.01.2023 (обновлено: 15:56 16.01.2023)
 
Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что не знает, читал ли Путин статью Медведчука

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли Владимир Путин статью депутата украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которая была опубликована в российских СМИ, но отметил, что она хорошо расходится и вызывает большой интерес.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине.
"Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", - сказал Песков журналистам.
Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 12:08
В Кремле не ответили на вопрос о наличии российского паспорта у Медведчука
 
Виктор МедведчукВладимир ПутинУкраинаРоссияПолитикаДмитрий ПесковОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада Украины
 
 
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