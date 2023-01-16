https://ria.ru/20230116/meduchrezhdeniya-1845186622.html

В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков

В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков - РИА Новости, 16.01.2023

В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков

В 2023 году 137 врачей-целевиков придут работать в медицинские учреждения Тверской области после обучения, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:11

2023-01-16T14:11

2023-01-16T14:11

тверская область

игорь руденя

медучреждения

врачи

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ТВЕРЬ, 16 янв – РИА Новости. В 2023 году 137 врачей-целевиков придут работать в медицинские учреждения Тверской области после обучения, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году обучение в Тверском государственном медицинском университет (ТГМУ) заканчивают 74 студента (это будущие врачи-терапевты, педиатры, стоматологи и фармацевты) и 63 ординатора (будущие врачи узких специальностей).Как считает губернатор региона Игорь Руденя, решение кадрового вопроса – одна из важнейших задач в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе."Задача по обеспечению отрасли медицинскими кадрами решается, в том числе, путем заключения договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры. Заключив договор о целевом обучении, обучающийся получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальную поддержку – для студентов специалитета - 50 тысяч рублей, для ординаторов - 75 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.Кроме того, после окончания медицинского вуза молодого специалиста ждет гарантированное трудоустройство: он приступает к работе в том лечебном учреждении, с которым заключал договор.Всего в настоящее время по договору о целевом обучении в ТГМУ по программам специалитета обучается 613 студентов, по программам ординатуры – 126 человек.

https://ria.ru/20230112/detskiy_sad-1844456556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, медучреждения, врачи