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В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков - РИА Новости, 16.01.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230116/meduchrezhdeniya-1845186622.html
В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков
В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков - РИА Новости, 16.01.2023
В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков
В 2023 году 137 врачей-целевиков придут работать в медицинские учреждения Тверской области после обучения, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:11
2023-01-16T14:11
тверская область
игорь руденя
медучреждения
врачи
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ТВЕРЬ, 16 янв – РИА Новости. В 2023 году 137 врачей-целевиков придут работать в медицинские учреждения Тверской области после обучения, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году обучение в Тверском государственном медицинском университет (ТГМУ) заканчивают 74 студента (это будущие врачи-терапевты, педиатры, стоматологи и фармацевты) и 63 ординатора (будущие врачи узких специальностей).Как считает губернатор региона Игорь Руденя, решение кадрового вопроса – одна из важнейших задач в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе."Задача по обеспечению отрасли медицинскими кадрами решается, в том числе, путем заключения договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры. Заключив договор о целевом обучении, обучающийся получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальную поддержку – для студентов специалитета - 50 тысяч рублей, для ординаторов - 75 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.Кроме того, после окончания медицинского вуза молодого специалиста ждет гарантированное трудоустройство: он приступает к работе в том лечебном учреждении, с которым заключал договор.Всего в настоящее время по договору о целевом обучении в ТГМУ по программам специалитета обучается 613 студентов, по программам ординатуры – 126 человек.
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игорь руденя, медучреждения, врачи
Тверская область, Игорь Руденя, Медучреждения, врачи
14:11 16.01.2023
 

В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков

© Фото : Пресс-служба регионального правительства Тверской областиВ медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков
В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Пресс-служба регионального правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 16 янв – РИА Новости. В 2023 году 137 врачей-целевиков придут работать в медицинские учреждения Тверской области после обучения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году обучение в Тверском государственном медицинском университет (ТГМУ) заканчивают 74 студента (это будущие врачи-терапевты, педиатры, стоматологи и фармацевты) и 63 ординатора (будущие врачи узких специальностей).
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Как считает губернатор региона Игорь Руденя, решение кадрового вопроса – одна из важнейших задач в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе.
"Задача по обеспечению отрасли медицинскими кадрами решается, в том числе, путем заключения договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры. Заключив договор о целевом обучении, обучающийся получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальную поддержку – для студентов специалитета - 50 тысяч рублей, для ординаторов - 75 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, после окончания медицинского вуза молодого специалиста ждет гарантированное трудоустройство: он приступает к работе в том лечебном учреждении, с которым заключал договор.
Всего в настоящее время по договору о целевом обучении в ТГМУ по программам специалитета обучается 613 студентов, по программам ординатуры – 126 человек.
 
Тверская областьИгорь РуденяМедучрежденияврачи
 
 
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