https://ria.ru/20230116/meduchrezhdenie-1845113680.html

В Елецком районе открыли отделение общей врачебной практики

В Елецком районе открыли отделение общей врачебной практики - РИА Новости, 16.01.2023

В Елецком районе открыли отделение общей врачебной практики

В селе Воронец Елецкого района Липецкой области открыто отделение общей врачебной практики, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:07

2023-01-16T11:07

2023-01-16T11:07

игорь артамонов

елецкий район

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ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В селе Воронец Елецкого района Липецкой области открыто отделение общей врачебной практики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, здание построено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", на его строительство были выделены около 40 миллионов рублей, в том числе около 5 миллионов – на оборудование.Артамонов отметил, что в здании оборудованы кабинеты врача общей практики и стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, смотровой кабинет, перевязочный и физиотерапевтический, медицинской профилактики, а также манипуляционная, аптечный пункт и дневной стационар. Отделение сможет обслуживать более тысячи жителей этого села и окрестностей: Паниковец, Чернышовка, Быковка, Большая Александровка, Красный Хутор, Приречье."Очень здорово, что программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" пришла и в село Воронец. Люди смогут получать качественную доступную медицинскую помощь", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230112/vrachi-1844371425.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, елецкий район