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В Елецком районе открыли отделение общей врачебной практики - РИА Новости, 16.01.2023
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В Елецком районе открыли отделение общей врачебной практики
В Елецком районе открыли отделение общей врачебной практики - РИА Новости, 16.01.2023
В Елецком районе открыли отделение общей врачебной практики
В селе Воронец Елецкого района Липецкой области открыто отделение общей врачебной практики, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:07
2023-01-16T11:07
игорь артамонов
елецкий район
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ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В селе Воронец Елецкого района Липецкой области открыто отделение общей врачебной практики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, здание построено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", на его строительство были выделены около 40 миллионов рублей, в том числе около 5 миллионов – на оборудование.Артамонов отметил, что в здании оборудованы кабинеты врача общей практики и стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, смотровой кабинет, перевязочный и физиотерапевтический, медицинской профилактики, а также манипуляционная, аптечный пункт и дневной стационар. Отделение сможет обслуживать более тысячи жителей этого села и окрестностей: Паниковец, Чернышовка, Быковка, Большая Александровка, Красный Хутор, Приречье."Очень здорово, что программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" пришла и в село Воронец. Люди смогут получать качественную доступную медицинскую помощь", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, елецкий район
Игорь Артамонов, Елецкий район
11:07 16.01.2023
 

В Елецком районе открыли отделение общей врачебной практики

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Игорь Артамонов во время церемонии открытия отделения общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района Липецкой области
Губернатор Игорь Артамонов во время церемонии открытия отделения общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. В селе Воронец Елецкого района Липецкой области открыто отделение общей врачебной практики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, здание построено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", на его строительство были выделены около 40 миллионов рублей, в том числе около 5 миллионов – на оборудование.
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Артамонов отметил, что в здании оборудованы кабинеты врача общей практики и стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, смотровой кабинет, перевязочный и физиотерапевтический, медицинской профилактики, а также манипуляционная, аптечный пункт и дневной стационар. Отделение сможет обслуживать более тысячи жителей этого села и окрестностей: Паниковец, Чернышовка, Быковка, Большая Александровка, Красный Хутор, Приречье.
"Очень здорово, что программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" пришла и в село Воронец. Люди смогут получать качественную доступную медицинскую помощь", – сказал Артамонов.
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиОтделение общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района Липецкой области
Отделение общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района Липецкой области
1 из 2
Отделение общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района Липецкой области
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиОтделение общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района Липецкой области
Отделение общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района Липецкой области
2 из 2
Отделение общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района Липецкой области
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
1 из 2
Отделение общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района Липецкой области
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
2 из 2
Отделение общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района Липецкой области
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
 
Игорь АртамоновЕлецкий район
 
 
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