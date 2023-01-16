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Официальный курс доллара на вторник вырос до 68,29 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 68,29 рубля - РИА Новости, 16.01.2023
Официальный курс доллара на вторник вырос до 68,29 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 71,48 копейки - до 68,2892 рубля, курс юаня вырос на 10,61 копейки, до 10,1368 рубля, РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:12
2023-01-16T16:12
2023-01-16T16:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 71,48 копейки - до 68,2892 рубля, курс юаня вырос на 10,61 копейки, до 10,1368 рубля, евро - на 71,67 копейки, до 73,8298 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник вырос до 68,29 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 68,29 рубля, евро — до 73,83 рубля