https://ria.ru/20230116/kurs-1845230838.html

Официальный курс доллара на вторник вырос до 68,29 рубля

Официальный курс доллара на вторник вырос до 68,29 рубля - РИА Новости, 16.01.2023

Официальный курс доллара на вторник вырос до 68,29 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 71,48 копейки - до 68,2892 рубля, курс юаня вырос на 10,61 копейки, до 10,1368 рубля, РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:12

2023-01-16T16:12

2023-01-16T16:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 71,48 копейки - до 68,2892 рубля, курс юаня вырос на 10,61 копейки, до 10,1368 рубля, евро - на 71,67 копейки, до 73,8298 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа