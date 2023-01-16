https://ria.ru/20230116/kurentzis-1845149549.html

Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау"

Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау" - РИА Новости, 16.01.2023

Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау"

Российский дирижер Теодор Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау", следует из анонсов, опубликованных на сайте коллектива. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:59

2023-01-16T12:59

2023-01-16T12:59

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амстердам

теодор курентзис

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский дирижер Теодор Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау", следует из анонсов, опубликованных на сайте коллектива. Под его руководством прозвучит "Симфония № 4" Густава Малера. Он выйдет на сцену 2, 3 и 4 февраля."Самая легкая и воздушная симфония Малера — одно из его самых любимых произведений. В репертуаре "Консертгебау" она с 1904 года, когда композитор сам впервые дирижировал исполнением этого произведения", — говорится публикации. "Консертгебау" был основан в 1888 году, а звание Королевского получил век спустя. Это один из ведущих симфонических оркестров в Нидерландах. Курентзис — создатель оркестра musicAeterna, художественный руководитель Театра оперы и балета в Перми в 2011 — 2019 годах.

https://ria.ru/20230116/mikhalkov-1845129547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, амстердам, теодор курентзис