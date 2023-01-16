Рейтинг@Mail.ru
Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау" - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230116/kurentzis-1845149549.html
Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау"
Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау" - РИА Новости, 16.01.2023
Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау"
Российский дирижер Теодор Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау", следует из анонсов, опубликованных на сайте коллектива. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:59
2023-01-16T12:59
культура
новости культуры
музыка
амстердам
теодор курентзис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807496480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17f4740030c676782b6513194f45d9a8.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский дирижер Теодор Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау", следует из анонсов, опубликованных на сайте коллектива. Под его руководством прозвучит "Симфония № 4" Густава Малера. Он выйдет на сцену 2, 3 и 4 февраля."Самая легкая и воздушная симфония Малера — одно из его самых любимых произведений. В репертуаре "Консертгебау" она с 1904 года, когда композитор сам впервые дирижировал исполнением этого произведения", — говорится публикации. "Консертгебау" был основан в 1888 году, а звание Королевского получил век спустя. Это один из ведущих симфонических оркестров в Нидерландах. Курентзис — создатель оркестра musicAeterna, художественный руководитель Театра оперы и балета в Перми в 2011 — 2019 годах.
https://ria.ru/20230116/mikhalkov-1845129547.html
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807496480_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90d150c33f2f7782036a4f95afd03920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, амстердам, теодор курентзис
Культура, Новости культуры, Музыка, Амстердам, Теодор Курентзис
12:59 16.01.2023
 
Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау"

Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау" в феврале

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкДирижер Теодор Курентзис на церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска"
Дирижер Теодор Курентзис на церемонии вручения национальной театральной премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский дирижер Теодор Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау", следует из анонсов, опубликованных на сайте коллектива.
Под его руководством прозвучит "Симфония № 4" Густава Малера. Он выйдет на сцену 2, 3 и 4 февраля.
"Самая легкая и воздушная симфония Малера — одно из его самых любимых произведений. В репертуаре "Консертгебау" она с 1904 года, когда композитор сам впервые дирижировал исполнением этого произведения", — говорится публикации.
"Консертгебау" был основан в 1888 году, а звание Королевского получил век спустя. Это один из ведущих симфонических оркестров в Нидерландах.
Курентзис — создатель оркестра musicAeterna, художественный руководитель Театра оперы и балета в Перми в 2011 — 2019 годах.
Запуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 12:08Культура
Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС
 
КультураНовости культурыМузыкаАмстердамТеодор Курентзис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала