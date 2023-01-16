https://ria.ru/20230116/kurentzis-1845149549.html
Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау"
Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау" - РИА Новости, 16.01.2023
Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау"
Российский дирижер Теодор Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау", следует из анонсов, опубликованных на сайте коллектива. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:59
2023-01-16T12:59
2023-01-16T12:59
культура
новости культуры
музыка
амстердам
теодор курентзис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807496480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17f4740030c676782b6513194f45d9a8.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский дирижер Теодор Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау", следует из анонсов, опубликованных на сайте коллектива. Под его руководством прозвучит "Симфония № 4" Густава Малера. Он выйдет на сцену 2, 3 и 4 февраля."Самая легкая и воздушная симфония Малера — одно из его самых любимых произведений. В репертуаре "Консертгебау" она с 1904 года, когда композитор сам впервые дирижировал исполнением этого произведения", — говорится публикации. "Консертгебау" был основан в 1888 году, а звание Королевского получил век спустя. Это один из ведущих симфонических оркестров в Нидерландах. Курентзис — создатель оркестра musicAeterna, художественный руководитель Театра оперы и балета в Перми в 2011 — 2019 годах.
https://ria.ru/20230116/mikhalkov-1845129547.html
амстердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807496480_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90d150c33f2f7782036a4f95afd03920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, амстердам, теодор курентзис
Культура, Новости культуры, Музыка, Амстердам, Теодор Курентзис
Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау"
Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау" в феврале
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Российский дирижер Теодор Курентзис выступит в Амстердаме с Королевским оркестром "Консертгебау", следует
из анонсов, опубликованных на сайте коллектива.
Под его руководством прозвучит "Симфония № 4" Густава Малера. Он выйдет на сцену 2, 3 и 4 февраля.
"Самая легкая и воздушная симфония Малера — одно из его самых любимых произведений. В репертуаре "Консертгебау" она с 1904 года, когда композитор сам впервые дирижировал исполнением этого произведения", — говорится публикации.
"Консертгебау" был основан в 1888 году, а звание Королевского получил век спустя. Это один из ведущих симфонических оркестров в Нидерландах.
Курентзис — создатель оркестра musicAeterna, художественный руководитель Театра оперы и балета в Перми в 2011 — 2019 годах.