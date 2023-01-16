https://ria.ru/20230116/kriptorynok-1845072593.html

Эксперт рассказал, как мошенники заманивают жертв на крипторынке

Эксперт рассказал, как мошенники заманивают жертв на крипторынке - РИА Новости, 16.01.2023

Эксперт рассказал, как мошенники заманивают жертв на крипторынке

Мошенники на крипторынке в 2022 г заманивали жертв сверхприбылями, при этом спекулировали ценой токена или не давали жертве выйти из проекта и таким образом... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T05:53

2023-01-16T05:53

2023-01-16T07:09

экономика

технологии

россия

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мошенники на крипторынке в 2022 г заманивали жертв сверхприбылями, при этом спекулировали ценой токена или не давали жертве выйти из проекта и таким образом присваивали ее деньги — эти отработанные схемы продолжат действовать и в 2023 году, сказал РИА Новости участник ЦК НТИ на базе СПбГУ Федор Иванов. "Основные методы мошенничества в криптоиндустрии, как и в традиционных финансах, связаны с привлечением потенциальных жертв за счет обещания сверхприбыльности инвестиций, или же просто рассчитаны на невнимательность пользователей или жадность... В России не публикуется и не ведется учет уголовных дел, связанных непосредственно с криптовалютным мошенничеством, но, по данным исследований, в 2022 году более 82% россиян так или иначе сталкивались с попытками обмана в интернете", — отметил он. Большинство случаев связаны именно с предложениями инвестировать во "всякие сомнительные проекты", предупредил собеседник агентства."По данным Solidus Labs в мире запускается по 15 крипто-скам проектов в час… Полагаем, что в 2023 году это также будет наиболее актуальной угрозой для пользователей после несостоятельности инвестиционных компаний и хакерских атак. Но, в отличие от первых двух угроз, на снижение риска инвестиции в скам-проекты пользователь может повилять сам", — отмечает он. Самые популярные их них — Rug pull ("дерганье коврика") или Honeypot ("медовый горшок"). В первом случае цена токена мгновенно взлетает, но также и стремительно падает, а инвестор остается ни с чем. Во втором случае у инвестора изначально нет возможности продать токен, если он в него вложился, рассказывает он. Чтобы не инвестировать в скам-проекты (так называют аферы в интернете), нужно тщательно изучать проект и его создателей, например, время существования токена, его капитализацию и присутствие на биржах, наличие веб-сайта разработчика токена и какова его активность. Также надо изучить личность создателя-инвестора монеты и опыт разработчиков, официальные документы проекта рекомендует эксперт.

https://ria.ru/20221217/kriptovalyuta-1839262354.html

https://ria.ru/20221230/zakonoproekt-1842317907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, санкт-петербургский государственный университет