https://ria.ru/20230116/koronavirus-1845115665.html

В Москве за сутки госпитализировали 101 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 101 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 101 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1228 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:10

2023-01-16T11:10

2023-01-16T11:10

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1228 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1228, госпитализирован 101 человек, выздоровели 1128 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1376 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 319 210 случаев коронавируса, выздоровели 3 124 212 человек, умерли 47 712 человек.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

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2023

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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество