https://ria.ru/20230116/koronavirus-1845113520.html
В России за сутки госпитализировали 363 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 363 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2023
В России за сутки госпитализировали 363 пациента с COVID-19
Более 4,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:04
2023-01-16T11:04
2023-01-16T11:04
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 4,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 363 человека с коронавирусом, на 25,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 17 субъектах, снижение - в 44, ситуация не изменилась в 24 регионах. "Выздоровело за сутки 3 466 человек, или на 8% больше в сравнении с 15 января 2023 года. Выявлено 4 289 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 40 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 3,7 и возрос на 32,1%. Рост числа госпитализаций произошел в 64 субъектах, в том числе в 21 регионе более, чем в среднем по России. Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 21,4 и возрос на 40,5%. Рост заболеваемости отмечен в 75 субъектах, в том числе в 16 регионах более, чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 363 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 4289 новых случаев COVID-19, умерли 40 человек
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Более 4,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 363 человека с коронавирусом, на 25,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 17 субъектах, снижение - в 44, ситуация не изменилась в 24 регионах.
"Выздоровело за сутки 3 466 человек, или на 8% больше в сравнении с 15 января 2023 года. Выявлено 4 289 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 40 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 3,7 и возрос на 32,1%. Рост числа госпитализаций произошел в 64 субъектах, в том числе в 21 регионе более, чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 21,4 и возрос на 40,5%. Рост заболеваемости отмечен в 75 субъектах, в том числе в 16 регионах более, чем в среднем по стране.