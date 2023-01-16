https://ria.ru/20230116/kontseptsiya-1845154906.html

Проект концепции нацбезопасности Белоруссии готов к рассмотрению Совбезом

Проект концепции нацбезопасности Белоруссии готов к рассмотрению Совбезом - РИА Новости, 16.01.2023

Проект концепции нацбезопасности Белоруссии готов к рассмотрению Совбезом

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что проект концепции национальной безопасности страны готов к рассмотрению на заседании... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:52

2023-01-16T12:52

2023-01-16T13:28

белоруссия

александр вольфович

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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что проект концепции национальной безопасности страны готов к рассмотрению на заседании совбеза и представлению главе государства."Проект концепции согласован всеми государственными органами, в настоящее время документ подготовлен для внесения на заседание Совета безопасности, в ходе которого главе государства будет доложено о результатах проделанной работы. А финальным этапом в соответствии с конституцией станет рассмотрение обновленной концепции Всебелорусским народным собранием", - сказал Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь.Он отметил, что проект концепции национальной безопасности обновлен практически на 70%. "При этом сохранена преемственность к существующему стратегическому документу. Новая концепция дополняет его и развивает основные положения во всех сферах безопасности. Скорректированы понятия национальной безопасности, источника угрозы и угрозы. Впервые даны определения риска и вызова, что позволит более эффективно оценивать состояние национальной безопасности, а также принимать упреждающие меры реагирования", - пояснил госсекретарь.По его словам, в документе учтены и реалии современного мира, в которых стране приходится отстаивать суверенитет и независимость. В перечень стратегических национальных интересов впервые включены новые положения о необходимости всемерной защиты народа Белоруссии как уникальной исторической общности и единственного источника государственной власти."Концептуальное закрепление получили такие национальные интересы, как благополучие и процветание, социальная ответственность граждан, а не только государства и другие. Отражена в документе и новая сфера национальной безопасности – биологическая. Важная роль отведена функционированию системы обеспечения национальной безопасности в рамках антикризисного реагирования", - добавил Вольфович.

https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845044389.html

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белоруссия, александр вольфович