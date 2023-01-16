Рейтинг@Mail.ru
Проект концепции нацбезопасности Белоруссии готов к рассмотрению Совбезом - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/kontseptsiya-1845154906.html
Проект концепции нацбезопасности Белоруссии готов к рассмотрению Совбезом
Проект концепции нацбезопасности Белоруссии готов к рассмотрению Совбезом - РИА Новости, 16.01.2023
Проект концепции нацбезопасности Белоруссии готов к рассмотрению Совбезом
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что проект концепции национальной безопасности страны готов к рассмотрению на заседании... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:52
2023-01-16T13:28
белоруссия
александр вольфович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что проект концепции национальной безопасности страны готов к рассмотрению на заседании совбеза и представлению главе государства."Проект концепции согласован всеми государственными органами, в настоящее время документ подготовлен для внесения на заседание Совета безопасности, в ходе которого главе государства будет доложено о результатах проделанной работы. А финальным этапом в соответствии с конституцией станет рассмотрение обновленной концепции Всебелорусским народным собранием", - сказал Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь.Он отметил, что проект концепции национальной безопасности обновлен практически на 70%. "При этом сохранена преемственность к существующему стратегическому документу. Новая концепция дополняет его и развивает основные положения во всех сферах безопасности. Скорректированы понятия национальной безопасности, источника угрозы и угрозы. Впервые даны определения риска и вызова, что позволит более эффективно оценивать состояние национальной безопасности, а также принимать упреждающие меры реагирования", - пояснил госсекретарь.По его словам, в документе учтены и реалии современного мира, в которых стране приходится отстаивать суверенитет и независимость. В перечень стратегических национальных интересов впервые включены новые положения о необходимости всемерной защиты народа Белоруссии как уникальной исторической общности и единственного источника государственной власти."Концептуальное закрепление получили такие национальные интересы, как благополучие и процветание, социальная ответственность граждан, а не только государства и другие. Отражена в документе и новая сфера национальной безопасности – биологическая. Важная роль отведена функционированию системы обеспечения национальной безопасности в рамках антикризисного реагирования", - добавил Вольфович.
https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845044389.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр вольфович
Белоруссия, Александр Вольфович
12:52 16.01.2023 (обновлено: 13:28 16.01.2023)
 
Проект концепции нацбезопасности Белоруссии готов к рассмотрению Совбезом

Вольфович: проект концепции нацбезопасности Белоруссии готов к рассмотрению Совбезом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что проект концепции национальной безопасности страны готов к рассмотрению на заседании совбеза и представлению главе государства.
"Проект концепции согласован всеми государственными органами, в настоящее время документ подготовлен для внесения на заседание Совета безопасности, в ходе которого главе государства будет доложено о результатах проделанной работы. А финальным этапом в соответствии с конституцией станет рассмотрение обновленной концепции Всебелорусским народным собранием", - сказал Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь.
Он отметил, что проект концепции национальной безопасности обновлен практически на 70%. "При этом сохранена преемственность к существующему стратегическому документу. Новая концепция дополняет его и развивает основные положения во всех сферах безопасности. Скорректированы понятия национальной безопасности, источника угрозы и угрозы. Впервые даны определения риска и вызова, что позволит более эффективно оценивать состояние национальной безопасности, а также принимать упреждающие меры реагирования", - пояснил госсекретарь.
По его словам, в документе учтены и реалии современного мира, в которых стране приходится отстаивать суверенитет и независимость. В перечень стратегических национальных интересов впервые включены новые положения о необходимости всемерной защиты народа Белоруссии как уникальной исторической общности и единственного источника государственной власти.
"Концептуальное закрепление получили такие национальные интересы, как благополучие и процветание, социальная ответственность граждан, а не только государства и другие. Отражена в документе и новая сфера национальной безопасности – биологическая. Важная роль отведена функционированию системы обеспечения национальной безопасности в рамках антикризисного реагирования", - добавил Вольфович.
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района Военная безопасность и оборона государства - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 19:57
Совбез Белоруссии сообщил о запланированных учениях территориальной обороны
 
БелоруссияАлександр Вольфович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала