https://ria.ru/20230116/kolesnikova-1845200993.html

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из медчасти колонии в отряд

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из медчасти колонии в отряд - РИА Новости, 16.01.2023

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из медчасти колонии в отряд

Активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, в ноябре доставленную в реанимацию больницы в Гомеле и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:54

2023-01-16T14:54

2023-01-16T14:54

мария колесникова

белоруссия

гомель

в мире

виктор бабарико

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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, в ноябре доставленную в реанимацию больницы в Гомеле и перенесшую там операцию, перевели из медчасти колонии в отряд, заявила в понедельник пресс-служба штаба Бабарико. Ранее в пресс-службе сообщали, что бригада скорой помощи доставила Колесникову 28 ноября в больницу, она попала в реанимацию из-за прободной язвы. По данным пресс-службы, после операции Колесникова была переведена в хирургическое отделение гомельской больницы. А 5 декабря там заявили, что Колесникову перевели в медицинский стационар колонии, где она отбывает наказание, с ней тогда также встретился отец. "О состоянии Марии Колесниковой после операции: перевели в отряд из медчасти, вышла на работу, но устает после смены, начинает набирать понемногу вес, чувствует себя нормально", - говорится в сообщении пресс-службы штаба. Колесникова с прошлого января находится в женской колонии в Гомеле. Ранее Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Максима Знака на приговор, вынесенный Минским областным судом, оставив его без изменений. Минский областной суд приговорил Колесникову и юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в преступлениях, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

https://ria.ru/20230107/lukashenko-1843365147.html

https://ria.ru/20230103/sud-1842964097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мария колесникова, белоруссия, гомель, в мире, виктор бабарико