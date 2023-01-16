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Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из медчасти колонии в отряд - РИА Новости, 16.01.2023
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Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из медчасти колонии в отряд
Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из медчасти колонии в отряд - РИА Новости, 16.01.2023
Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из медчасти колонии в отряд
Активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, в ноябре доставленную в реанимацию больницы в Гомеле и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:54
2023-01-16T14:54
мария колесникова
белоруссия
гомель
в мире
виктор бабарико
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, в ноябре доставленную в реанимацию больницы в Гомеле и перенесшую там операцию, перевели из медчасти колонии в отряд, заявила в понедельник пресс-служба штаба Бабарико. Ранее в пресс-службе сообщали, что бригада скорой помощи доставила Колесникову 28 ноября в больницу, она попала в реанимацию из-за прободной язвы. По данным пресс-службы, после операции Колесникова была переведена в хирургическое отделение гомельской больницы. А 5 декабря там заявили, что Колесникову перевели в медицинский стационар колонии, где она отбывает наказание, с ней тогда также встретился отец. "О состоянии Марии Колесниковой после операции: перевели в отряд из медчасти, вышла на работу, но устает после смены, начинает набирать понемногу вес, чувствует себя нормально", - говорится в сообщении пресс-службы штаба. Колесникова с прошлого января находится в женской колонии в Гомеле. Ранее Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Максима Знака на приговор, вынесенный Минским областным судом, оставив его без изменений. Минский областной суд приговорил Колесникову и юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в преступлениях, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
https://ria.ru/20230107/lukashenko-1843365147.html
https://ria.ru/20230103/sud-1842964097.html
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мария колесникова, белоруссия, гомель, в мире, виктор бабарико
Мария Колесникова, Белоруссия, Гомель, В мире, Виктор Бабарико
14:54 16.01.2023
 
Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из медчасти колонии в отряд

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из медчасти колонии в отряд после операции

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМария Колесникова во время вынесения приговора в Минском областном суде
Мария Колесникова во время вынесения приговора в Минском областном суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мария Колесникова во время вынесения приговора в Минском областном суде. Архивное фото
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, в ноябре доставленную в реанимацию больницы в Гомеле и перенесшую там операцию, перевели из медчасти колонии в отряд, заявила в понедельник пресс-служба штаба Бабарико.
Ранее в пресс-службе сообщали, что бригада скорой помощи доставила Колесникову 28 ноября в больницу, она попала в реанимацию из-за прободной язвы. По данным пресс-службы, после операции Колесникова была переведена в хирургическое отделение гомельской больницы. А 5 декабря там заявили, что Колесникову перевели в медицинский стационар колонии, где она отбывает наказание, с ней тогда также встретился отец.
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"О состоянии Марии Колесниковой после операции: перевели в отряд из медчасти, вышла на работу, но устает после смены, начинает набирать понемногу вес, чувствует себя нормально", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.
Колесникова с прошлого января находится в женской колонии в Гомеле. Ранее Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Максима Знака на приговор, вынесенный Минским областным судом, оставив его без изменений. Минский областной суд приговорил Колесникову и юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в преступлениях, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
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Мария КолесниковаБелоруссияГомельВ миреВиктор Бабарико
 
 
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