https://ria.ru/20230116/kladbische-1845238520.html

Примаков прокомментировал ситуацию с русским кладбищем во Франции

Примаков прокомментировал ситуацию с русским кладбищем во Франции - РИА Новости, 16.01.2023

Примаков прокомментировал ситуацию с русским кладбищем во Франции

Отказ муниципалитета Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату от России за места на кладбище, где похоронены известные деятели отечественной культуры, неприятная... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:28

2023-01-16T16:28

2023-01-16T16:30

в мире

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

франция

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Отказ муниципалитета Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату от России за места на кладбище, где похоронены известные деятели отечественной культуры, неприятная ситуация, но проблема решаема, при этом вопрос оплаты касается не всех захоронений, а примерно 200 могил из 5200 с лишним, у которых нет наследников, заявил в понедельник глава Россотрудничества Евгений Примаков. Примаков обратил внимание, что французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены ряд известных выходцев из России. По данным издания, с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников. На кладбище покоятся, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус. "Во-первых, не "власти Франции", а муниципалитет Сент-Женевьев-де-Буа. Во-вторых, не все деньги, а только то, что раньше платилось за примерно две сотни захоронений, у которых нет наследников. 200 из 5200 с лишним. В-третьих, отказались принять платёж с формулировкой "временно" – от посольства России во Франции. И связано это явно с тем, что "санкции, как же мы российские государственные деньги в руки-то возьмём", вот только тут и есть политика", - написал он в своем телеграм-канале. В-четвёртых, по словам Примакова, "Россотрудничество или Русский дом в Париже ведёт списки захоронений, организует общественность, но не оплачивает никак никакую аренду или ремонт". "В-пятых, никто ничего сносить, ломать и передавать не собирается... В-шестых, деньги, которые раньше переводило посольство, будут собраны иным манером, над этим сейчас хлопочет Николай Иванович Лопухин, регент русского собора на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, низкий ему за это поклон. Думаю, что и российский бизнес не останется в стороне, раз уж "официальные" и "правительственные" деньги не проходят", - отметил он. Примаков добавил, что "ситуация неприятная, праздника никакого нет, проблема есть, но она решаемая и локальная".

https://ria.ru/20230116/kladbische-1845178636.html

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

россия

франция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, франция