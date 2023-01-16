https://ria.ru/20230116/kholokost-1845063584.html

В России начинается неделя памяти жертв холокоста

В России начинается неделя памяти жертв холокоста - РИА Новости, 16.01.2023

В России начинается неделя памяти жертв холокоста

Неделя памяти жертв холокоста пройдет в России с 16 по 31 января, ее официальное открытие пройдет 22 января в Москве, сообщили в Российском еврейском конгрессе... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T00:28

2023-01-16T00:28

2023-01-16T00:28

общество

россия

москва

израиль

российский еврейский конгресс

центр "холокост"

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

леонид каневский

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Неделя памяти жертв холокоста пройдет в России с 16 по 31 января, ее официальное открытие пройдет 22 января в Москве, сообщили в Российском еврейском конгрессе (РЕК).Неделя памяти жертв холокоста - это цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января). "В этом году региональные мероприятия начнутся с 16 января, а официальное открытие "Недели памяти" состоится 22 января в Москве, в Центральном доме актера, с показа спектакля "Кабаре Терезин", в ноябре 2022 года получившего национальную премию "Музыкальное сердце театра". В основе постановки, широко известной за рубежом, музыкальные и текстовые произведения, созданные в 1942-1944 годах заключенными нацистского концлагеря Терезиенштадт, среди которых были известные еврейские артисты и звезды эстрады. Авторами российской версии спектакля стали режиссер и сценарист Нина Чусова, композитор и художественный руководитель проекта Сергей Дрезнин и хореограф Сергей Филин", - сообщили в РЕК. Главным событием "Неделя памяти" станет мемориальный вечер "Хранитель памяти", который пройдет 26 января в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. На нем в пятый раз будет вручена премия Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", которая ежегодно присуждается выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о холокосте. В Доме народов России 25 января пройдет показ и обсуждение анимационного документального фильма "263 ночи". Совместный проект России, Белоруссии и Израиля, снятый киностудией "Беларусьфильм", рассказывает историю 26 евреев из Минского гетто, которые до прихода Красной армии 263 дня и ночи скрывались в подвале, где на всех не хватало еды и воды. В Московской городской думе 27 января откроется историко-документальная выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", подготовленная Центром "Холокост" при участии РЕК. С 2015 года она была показана на шести языках в 13 странах на четырех континентах, в том числе в штаб-квартирах ООН и ЮНЕСКО, парламентах России и других стран, в мэрии Москвы и в университетах за рубежом. Также в этом году среди событий "Недели памяти" будет литературно-музыкальный проект "Памяти жертв Холокоста" с участием актера Леонида Каневского и солистов оркестра Владимира Спивакова, который пройдет в Московском международном доме музыки 24 января, презентация выставки "Женщины в Холокосте", подготовленной РЕК совместно с посольством Израиля в РФ, онлайн-лаборатория мемориального проекта "Вернуть достоинство" и методические вебинары Центра "Холокост" для московских и региональных педагогов по истории холокоста. С 24 по 28 января впервые при поддержке посольства ОАЭ в РФ пройдет научно-практическая конференция студентов и молодых ученых в РГГУ и Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе "Холокост: память и предупреждение". Кроме того, во время "Недели памяти" в социальных сетях вновь пройдет международная акция "Мы помним"/"We remember", объединяющая тех, кто выступает против любых форм ксенофобии, акцию в России проводит Российский еврейский конгресс совместно со Всемирным еврейским конгрессом. За программой мероприятий, согласно информации РЕК, как в Москве, так и в регионах можно следить на сайте memoryweek.ru.

https://ria.ru/20221229/sssr-1842215167.html

https://ria.ru/20230111/vaktsinatsiya-1844182514.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842133787.html

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общество, россия, москва, израиль, российский еврейский конгресс, центр "холокост", федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), леонид каневский, владимир спиваков, сергей филин