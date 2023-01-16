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В России начинается неделя памяти жертв холокоста - РИА Новости, 16.01.2023
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В России начинается неделя памяти жертв холокоста
В России начинается неделя памяти жертв холокоста - РИА Новости, 16.01.2023
В России начинается неделя памяти жертв холокоста
Неделя памяти жертв холокоста пройдет в России с 16 по 31 января, ее официальное открытие пройдет 22 января в Москве, сообщили в Российском еврейском конгрессе... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T00:28
2023-01-16T00:28
общество
россия
москва
израиль
российский еврейский конгресс
центр "холокост"
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
леонид каневский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Неделя памяти жертв холокоста пройдет в России с 16 по 31 января, ее официальное открытие пройдет 22 января в Москве, сообщили в Российском еврейском конгрессе (РЕК).Неделя памяти жертв холокоста - это цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января). "В этом году региональные мероприятия начнутся с 16 января, а официальное открытие "Недели памяти" состоится 22 января в Москве, в Центральном доме актера, с показа спектакля "Кабаре Терезин", в ноябре 2022 года получившего национальную премию "Музыкальное сердце театра". В основе постановки, широко известной за рубежом, музыкальные и текстовые произведения, созданные в 1942-1944 годах заключенными нацистского концлагеря Терезиенштадт, среди которых были известные еврейские артисты и звезды эстрады. Авторами российской версии спектакля стали режиссер и сценарист Нина Чусова, композитор и художественный руководитель проекта Сергей Дрезнин и хореограф Сергей Филин", - сообщили в РЕК. Главным событием "Неделя памяти" станет мемориальный вечер "Хранитель памяти", который пройдет 26 января в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. На нем в пятый раз будет вручена премия Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", которая ежегодно присуждается выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о холокосте. В Доме народов России 25 января пройдет показ и обсуждение анимационного документального фильма "263 ночи". Совместный проект России, Белоруссии и Израиля, снятый киностудией "Беларусьфильм", рассказывает историю 26 евреев из Минского гетто, которые до прихода Красной армии 263 дня и ночи скрывались в подвале, где на всех не хватало еды и воды. В Московской городской думе 27 января откроется историко-документальная выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", подготовленная Центром "Холокост" при участии РЕК. С 2015 года она была показана на шести языках в 13 странах на четырех континентах, в том числе в штаб-квартирах ООН и ЮНЕСКО, парламентах России и других стран, в мэрии Москвы и в университетах за рубежом. Также в этом году среди событий "Недели памяти" будет литературно-музыкальный проект "Памяти жертв Холокоста" с участием актера Леонида Каневского и солистов оркестра Владимира Спивакова, который пройдет в Московском международном доме музыки 24 января, презентация выставки "Женщины в Холокосте", подготовленной РЕК совместно с посольством Израиля в РФ, онлайн-лаборатория мемориального проекта "Вернуть достоинство" и методические вебинары Центра "Холокост" для московских и региональных педагогов по истории холокоста. С 24 по 28 января впервые при поддержке посольства ОАЭ в РФ пройдет научно-практическая конференция студентов и молодых ученых в РГГУ и Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе "Холокост: память и предупреждение". Кроме того, во время "Недели памяти" в социальных сетях вновь пройдет международная акция "Мы помним"/"We remember", объединяющая тех, кто выступает против любых форм ксенофобии, акцию в России проводит Российский еврейский конгресс совместно со Всемирным еврейским конгрессом. За программой мероприятий, согласно информации РЕК, как в Москве, так и в регионах можно следить на сайте memoryweek.ru.
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общество, россия, москва, израиль, российский еврейский конгресс, центр "холокост", федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), леонид каневский, владимир спиваков, сергей филин
Общество, Россия, Москва, Израиль, Российский еврейский конгресс, Центр "Холокост", Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Леонид Каневский, Владимир Спиваков, Сергей Филин
00:28 16.01.2023
 
В России начинается неделя памяти жертв холокоста

РЕК: неделя памяти жертв холокоста начнется в России 16 января и продлится до конца месяца

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкЦеремония зажжения свечей на открытии интерактивного центра "Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра "Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Неделя памяти жертв холокоста пройдет в России с 16 по 31 января, ее официальное открытие пройдет 22 января в Москве, сообщили в Российском еврейском конгрессе (РЕК).
Неделя памяти жертв холокоста - это цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января).
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"В этом году региональные мероприятия начнутся с 16 января, а официальное открытие "Недели памяти" состоится 22 января в Москве, в Центральном доме актера, с показа спектакля "Кабаре Терезин", в ноябре 2022 года получившего национальную премию "Музыкальное сердце театра". В основе постановки, широко известной за рубежом, музыкальные и текстовые произведения, созданные в 1942-1944 годах заключенными нацистского концлагеря Терезиенштадт, среди которых были известные еврейские артисты и звезды эстрады. Авторами российской версии спектакля стали режиссер и сценарист Нина Чусова, композитор и художественный руководитель проекта Сергей Дрезнин и хореограф Сергей Филин", - сообщили в РЕК.
"Реагируя на призыв РЕК и ФАДН (Федерального агентства по делам национальностей - ред.), большинство регионов России готовятся провести мемориальные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные теме холокоста. В школах почти всех регионов РФ, как и прежде, пройдут уроки по истории холокоста", - добавили в конгрессе.
Главным событием "Неделя памяти" станет мемориальный вечер "Хранитель памяти", который пройдет 26 января в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. На нем в пятый раз будет вручена премия Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", которая ежегодно присуждается выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о холокосте.
В Доме народов России 25 января пройдет показ и обсуждение анимационного документального фильма "263 ночи". Совместный проект России, Белоруссии и Израиля, снятый киностудией "Беларусьфильм", рассказывает историю 26 евреев из Минского гетто, которые до прихода Красной армии 263 дня и ночи скрывались в подвале, где на всех не хватало еды и воды.
В Московской городской думе 27 января откроется историко-документальная выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", подготовленная Центром "Холокост" при участии РЕК. С 2015 года она была показана на шести языках в 13 странах на четырех континентах, в том числе в штаб-квартирах ООН и ЮНЕСКО, парламентах России и других стран, в мэрии Москвы и в университетах за рубежом.
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Также в этом году среди событий "Недели памяти" будет литературно-музыкальный проект "Памяти жертв Холокоста" с участием актера Леонида Каневского и солистов оркестра Владимира Спивакова, который пройдет в Московском международном доме музыки 24 января, презентация выставки "Женщины в Холокосте", подготовленной РЕК совместно с посольством Израиля в РФ, онлайн-лаборатория мемориального проекта "Вернуть достоинство" и методические вебинары Центра "Холокост" для московских и региональных педагогов по истории холокоста. С 24 по 28 января впервые при поддержке посольства ОАЭ в РФ пройдет научно-практическая конференция студентов и молодых ученых в РГГУ и Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе "Холокост: память и предупреждение".
Кроме того, во время "Недели памяти" в социальных сетях вновь пройдет международная акция "Мы помним"/"We remember", объединяющая тех, кто выступает против любых форм ксенофобии, акцию в России проводит Российский еврейский конгресс совместно со Всемирным еврейским конгрессом.
"Участвовать может любой пользователь социальных сетей: нужно сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано на двух языках "Мы помним"/"We remember", и, выложив эту фотографию у себя на странице с хештегами #мыпомним и #weremember, зажечь таким образом виртуальную "Свечу памяти". Пользователи социальных сетей зажигают и обычные свечи и пишут трогательные сообщения, демонстрируя солидарность со всеми неравнодушными", - сообщили в Российском еврейском конгрессе накануне проведения акции.
За программой мероприятий, согласно информации РЕК, как в Москве, так и в регионах можно следить на сайте memoryweek.ru.
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