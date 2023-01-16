https://ria.ru/20230116/iznasilovaniya-1845220713.html

Британский полицейский признал вину в 24 изнасилованиях

Британский полицейский признал вину в 24 изнасилованиях - РИА Новости, 16.01.2023

Британский полицейский признал вину в 24 изнасилованиях

Офицер лондонской полиции Дэвид Кэррик признал в суде вину в 24 случаях изнасилования, сообщил в понедельник телеканал Sky News. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:45

2023-01-16T15:45

2023-01-16T15:45

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Офицер лондонской полиции Дэвид Кэррик признал в суде вину в 24 случаях изнасилования, сообщил в понедельник телеканал Sky News. "Офицер полиции Лондона признал вину в ряде сексуальных преступлениях, включая 24 изнасилования. Полицейский Дэвид Кэррик… признался в преступлениях, когда он появился суде короны лондонского (округа) Саутуарк в понедельник", - говорится в сообщении. Помимо этого, его обвиняют в нескольких случаях неправомерного лишения свободы, непристойного нападения и владения огнестрельным оружием с целью запугивания или причинения насилия, говорится в статье. В общей сложности 48-летнему Кэррику были выдвинуты обвинения по 49 пунктам правонарушений в отношении 12 женщин за 18 лет, передаёт Sky News. Некоторые обвинения представляли собой многократные инциденты, это означает, что в общей сложности речь идет о более чем 80 случаях сексуальных преступлений, включая по меньшей мере 48 эпизодов изнасилования, сообщает телеканал. По словам судьи Высокого суда Англии и Уэльса, приговор Кэррика будет оглашен в начале февраля, передает Sky News. Мужчина начал работать в лондонской полиции в 2001 году. С 2009 года он служил в подразделении по защите парламентариев и дипломатов, в его обязанности входило поддержание правопорядка на территории парламентских, правительственных и дипломатических объектов. Кэррик был отстранен от службы в 2021 году, после того как в полицию поступила вторая жалоба об изнасиловании. До этого мужчина также несколько раз попадал под прицел из-за нескольких жалоб, однако он дважды проходил проверку и избежал выдвижения обвинений, сообщает телеканал. Ранее в октябре глава полиции британской столицы Марк Роули признал, что сотни сотрудников должны быть уволены из-за нарушения закона и неподобающего поведения на посту после выхода независимого отчета о системе наказания должностных правонарушений. По данным отчета, с момента подачи жалобы против какого-либо сотрудника до вынесения окончательного решения по делу проходит в среднем 400 дней. В результате многие офицеры, нарушившие закон, продолжают работать в полиции.

https://ria.ru/20221227/gretsiya-1841652757.html

https://ria.ru/20221226/moskva-1841265772.html

https://ria.ru/20221223/voditel-1841001801.html

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в мире, марк роули, лондон, англия, уэльс