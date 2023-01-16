Большинство экспертов ВЭФ ожидают высокую инфляцию в Европе в 2023 году
Более половины ведущих экономистов ВЭФ ожидают высокую инфляцию в Европе в 2023 году
© AP Photo / Markus SchreiberУчастники Всемирного экономического форума в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 янв – РИА Новости. Более половины ведущих экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают, что высокая инфляция коснется Европы в 2023 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте ВЭФ в преддверии открытия Давосского форума в Швейцарии.
"Что касается инфляции, то главные экономисты видят значительные различия между регионами, при этом доля ожидающих высокой инфляции в 2023 году колеблется всего от 5% в Китае до 57% в Европе", - сказано в документе.
ВЭФ уточняет, что экономисты ожидают, что направление денежно-кредитной политики останется неизменным в большинстве стран мира в 2023 году.
"Поскольку две трети главных экономистов ожидают мировой рецессии в 2023 году, мировая экономика находится в шатком положении. Текущая высокая инфляция, низкие темпы роста, высокий долг и высокая степень фрагментации снижают стимулы для инвестиций, необходимых для возобновления роста и повышения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения в мире", - приводятся в заявлении слова управляющего директора ВЭФ Саадии Захиди.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Российская делегация не будет участвовать в Давосском форуме. Весной прошлого года ВЭФ перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями РФ.
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