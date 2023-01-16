https://ria.ru/20230116/inflyatsiya-1845210707.html

Большинство экспертов ВЭФ ожидают высокую инфляцию в Европе в 2023 году

Большинство экспертов ВЭФ ожидают высокую инфляцию в Европе в 2023 году - РИА Новости, 16.01.2023

Большинство экспертов ВЭФ ожидают высокую инфляцию в Европе в 2023 году

Более половины ведущих экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают, что высокая инфляция коснется Европы в 2023 году, говорится в опубликованном... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:18

2023-01-16T15:18

2023-01-16T15:18

экономика

цены на нефть

европа

швейцария

китай

всемирный экономический форум в давосе

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ЖЕНЕВА, 16 янв – РИА Новости. Более половины ведущих экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают, что высокая инфляция коснется Европы в 2023 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте ВЭФ в преддверии открытия Давосского форума в Швейцарии. ВЭФ уточняет, что экономисты ожидают, что направление денежно-кредитной политики останется неизменным в большинстве стран мира в 2023 году. "Поскольку две трети главных экономистов ожидают мировой рецессии в 2023 году, мировая экономика находится в шатком положении. Текущая высокая инфляция, низкие темпы роста, высокий долг и высокая степень фрагментации снижают стимулы для инвестиций, необходимых для возобновления роста и повышения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения в мире", - приводятся в заявлении слова управляющего директора ВЭФ Саадии Захиди. Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Российская делегация не будет участвовать в Давосском форуме. Весной прошлого года ВЭФ перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями РФ.

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

европа

швейцария

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, европа, швейцария, китай, всемирный экономический форум в давосе